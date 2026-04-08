Nba, Oklahoma travolge i Lakers: vincono Boston, Rockets e Warriors

Thunder dominanti a Los Angeles, successo Celtics contro Charlotte. Vittorie anche per Timberwolves, Bulls, Nets, Pelicans, Golden State e Clippers.

Notte ricca di risultati nella regular season Nba tra martedì e mercoledì. Colpo pesante degli Oklahoma City Thunder, che superano nettamente i Los Angeles Lakers con il punteggio di 123-87 alla Crypto.com Arena. Per la squadra californiana si tratta della peggior prestazione offensiva stagionale, condizionata anche dalle assenze di LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart e Jaxson Hayes. Tra gli ospiti spiccano i 25 punti e otto assist di Shai Gilgeous-Alexander, mentre Isaiah Joe mette a segno sei triple.

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Boston consolida il secondo posto a Est

Successo importante per i Boston Celtics, che battono 113-103 gli Charlotte Hornets grazie ai 35 punti di Jaylen Brown. Bene anche Jayson Tatum, autore di 23 punti e per la sesta partita consecutiva oltre quota 20. Non bastano invece a Charlotte i 36 punti realizzati da LaMelo Ball.

Serata negativa per i Miami Heat, sconfitti nettamente dai Toronto Raptors per 121-95. Nessun minuto sul parquet per Simone Fontecchio, mentre tra i canadesi si mettono in evidenza Scottie Barnes con 25 punti e Brandon Ingram con 23. Il ko complica il percorso della franchigia della Florida, con l’ipotesi play-in sempre più concreta.

Successi per Rockets, Timberwolves e Bulls

Settima vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, che espugnano Phoenix imponendosi 119-105 sui Suns. Protagonista Kevin Durant con 25 punti nella sua prima partita da ex alla Phx Arena, in un match in cui gli ospiti riescono a rimontare uno svantaggio di 21 punti.

Importante affermazione anche per i Minnesota Timberwolves, che superano 124-104 gli Indiana Pacers e consolidano la loro posizione tra le prime sei della Western Conference.

Si interrompe la serie negativa dei Chicago Bulls, che tornano al successo dopo sei sconfitte consecutive battendo 129-98 i Washington Wizards.

Gli altri risultati della notte

Prestazione da record personale per EJ Liddell, autore di 21 punti nel successo dei Brooklyn Nets sui Milwaukee Bucks per 96-90.

Vittorie anche per i New Orleans Pelicans, che superano 156-137 gli Utah Jazz, per i Golden State Warriors, che battono 110-105 i Sacramento Kings, e per i Los Angeles Clippers, vincenti 116-103 contro i Dallas Mavericks.