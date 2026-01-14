Thunder dominanti, Lakers show: notte NBA tra colpi di scena e conferme

Oklahoma City abbatte il tabù Spurs, Denver vince senza Jokic, LeBron e Doncic guidano la rinascita dei Lakers. Bam Adebayo entra nella storia di Miami, serata amara per Milwaukee
Dopo tre sconfitte consecutive nei precedenti di dicembre, gli Oklahoma City Thunder si prendono la rivincita e superano nettamente i San Antonio Spurs al Paycom Center con il punteggio di 119-98. Decisivo il terzo quarto, chiuso con un parziale di 40-24, che spezza definitivamente l’equilibrio.
Ancora una volta protagonista Shai Gilgeous-Alexander, autore di 34 punti, che porta a 111 la striscia di partite consecutive con almeno 20 punti a referto. Agli Spurs non bastano i 20 punti di Steph Castle e i 17 di Victor Wembanyama, limitato a 28 minuti sul parquet.
Denver vince anche senza Jokic
Continua l’inseguimento a Ovest dei Denver Nuggets, che espugnano New Orleans battendo i Pelicans 122-116, nonostante l’assenza di Nikola Jokic. A prendersi la scena è Jamal Murray, trascinatore con 35 punti, leader tecnico ed emotivo di una squadra sempre più solida.
Lakers, fine della crisi: Atlanta travolta
Dopo tre sconfitte consecutive tornano a sorridere i Los Angeles Lakers, che travolgono gli Atlanta Hawks 141-116. Le stelle gialloviola rispondono presente:
-
LeBron James sfiora la tripla doppia con 31 punti, 9 rimbalzi e 10 assist
-
Luka Doncic aggiunge 27 punti e 12 assist
Una prova di forza che rilancia le ambizioni della squadra californiana.
Warriors vincono con la panchina
Successo convincente anche per i Golden State Warriors, che superano i Portland Trail Blazers 119-97 grazie soprattutto al contributo delle seconde linee. De’Anthony Melton firma 23 punti, Brandin Podziemski ne aggiunge 15, mentre Steph Curry si mette al servizio dei compagni con 11 assist e appena 7 punti in 25 minuti.
Adebayo nella storia degli Heat
Serata da ricordare per i Miami Heat, vittoriosi 127-121 contro i Phoenix Suns. Bam Adebayo, con 29 punti, diventa il secondo miglior realizzatore di sempre nella storia della franchigia.
Ai Suns, reduci da tre successi consecutivi, non bastano i 25 punti a testa di Dillon Brooks e Grayson Allen, né la prova completa di Devin Booker, vicino alla tripla doppia (24 punti, 9 rimbalzi, 9 assist).
Crollo Bucks e polemiche
Notte complicata per i Milwaukee Bucks, travolti in casa dai Minnesota Timberwolves 139-106. Giannis Antetokounmpo chiude con 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ma risponde ai fischi del pubblico con un gesto polemico, mostrando il pollice verso.
Houston ok contro Chicago
Completa il quadro della serata il successo degli Houston Rockets, che battono i Chicago Bulls 119-113, confermando il buon momento di forma.