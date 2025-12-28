Nba, notte di colpi esterni e finali thriller: Jokic non basta a Denver

Orlando beffa i Nuggets all’ultimo possesso, Knicks e Rockets vincono ancora, crisi senza fine per Atlanta.

La regular season NBA regala un’altra notte ricca di colpi di scena, rimonte e prestazioni individuali di altissimo livello. Cade Denver in volata a Orlando, mentre New York, Houston e Milwaukee confermano il buon momento. Sempre più profonda, invece, la crisi di Atlanta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Colpo dei Magic, che superano Denver 127-126 al termine di un finale incandescente. A decidere il match sono i liberi di Desmond Bane a sette secondi dalla sirena. Ai Nuggets non basta una prestazione monumentale di Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 34 punti, 21 rimbalzi e 12 assist. Orlando vola sulle spalle di un super Anthony Black, che chiude con 38 punti.

Serata amara anche per San Antonio, battuta in casa da Utah 127-114. I Jazz trovano la chiave del successo nel tandem Markkanen–George, che combina 57 punti complessivi. Inutili per gli Spurs i 32 punti di Victor Wembanyama.

Prosegue il momento positivo di Houston, che doma Cleveland davanti al proprio pubblico con un netto 117-100. Protagonista assoluto Kevin Durant, top scorer con 30 punti e 7 assist, in una gara controllata dall’inizio alla fine.

Torna Giannis Antetokounmpo e Milwaukee risponde presente: 112-103 a Chicago con il greco che mette a referto 29 punti e 8 rimbalzi in appena 25 minuti di utilizzo. Segnale forte dei Bucks dopo l’assenza della loro stella.

Sorpresa a Minneapolis, dove Brooklyn espugna il parquet dei Timberwolves 123-107. Decisivo Cam Thomas, devastante dalla panchina con 30 punti. Non bastano i 28 punti di Anthony Edwards: Minnesota incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Successo esterno anche per Phoenix, che passa 123-114 sul campo di New Orleans. I Suns trovano 20 punti da Devin Booker e 18 da Dillon Brooks, mentre ai Pelicans non sono sufficienti i 24 di Trey Murphy e i 22 di Zion Williamson in uscita dalla panchina.

Crisi sempre più profonda per Atlanta, che perde la sesta partita consecutiva cedendo in casa a New York 128-125. I Knicks si affidano a una coppia devastante: Karl-Anthony Towns chiude con 36 punti e 15 rimbalzi, Jalen Brunson ne aggiunge 34. Agli Hawks non bastano le ottime prove di Okongwu (31+14) e Jalen Johnson (20+9+12).

Notte amara anche per Indiana, travolta a Miami 142-116. Gli Heat mandano sei giocatori in doppia cifra, con 28 punti a testa per Andrew Wiggins e Jaime Jaquez. Breve apparizione per l’azzurro Simone Fontecchio, a referto con 2 punti in poco più di tre minuti.

Infine, successo interno di Sacramento, che supera Dallas 113-107. Bene Russell Westbrook con 21 punti e 9 rimbalzi. I Mavericks, privi di Davis e Irving, si affidano a Cooper Flagg, unico oltre i 20 punti con una linea da 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.