NBA, Minnesota piega Cleveland: Randle trascina i Timberwolves

Nella notte italiana successi per Timberwolves, Jazz e Pacers. Rinvio invece per Bulls-Heat a Chicago per problemi al parquet.

Prosegue la regular season NBA e nella notte italiana arriva una vittoria importante per Minnesota, che supera Cleveland in casa per 131-122. Prestazione corale dei Timberwolves, con quattro giocatori oltre i 20 punti. Julius Randle guida i suoi con 28 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, supportato da Jalen McDaniels con 26 punti, Anthony Edwards autore di 25 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, e Donte DiVincenzo che chiude a quota 22. In doppia doppia anche Rudy Gobert con 11 punti e 13 rimbalzi. Ai Cavaliers non bastano i 30 punti di Donovan Mitchell, con Cleveland che incassa il secondo ko nelle ultime tre gare.

Dallas cade a Utah

Sconfitta esterna per Dallas, battuta 116-114 sul parquet di Utah. I Jazz si affidano a un Lauri Markkanen da 33 punti e 7 rimbalzi. Cooper Flagg va vicino alla tripla doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, mentre Klay Thompson segna 23 punti partendo dalla panchina. Per i Mavericks si interrompe così una striscia di due vittorie consecutive.

Indiana corsara a Charlotte

Colpo esterno di Indiana, che espugna Charlotte con il punteggio di 114-112. Protagonista Pascal Siakam, autore di 30 punti e 14 rimbalzi. Decisivo anche l’impatto dalla panchina di TJ McConnell, che in 28 minuti mette a referto 23 punti, 4 rimbalzi e 8 assist. A Charlotte non bastano i 33 punti e 8 assist di LaMelo Ball, con gli Hornets che incassano il secondo stop consecutivo.

Rinvio a Chicago

Rinviata la sfida tra Chicago Bulls e Miami Heat, squadra in cui milita Simone Fontecchio. Lo United Center aveva ospitato la sera precedente una partita di hockey su ghiaccio e il parquet non era in condizioni idonee per il basket, a causa della condensa e dell’eccessiva scivolosità. Dopo i controlli, l’ufficio della NBA, gli arbitri e gli allenatori delle due squadre hanno deciso per il rinvio del match.