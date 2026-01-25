NBA, notte di regular season: Miami travolge Utah, colpo Lakers a Dallas

Cinque gare nella notte NBA: gli Heat segnano 147 punti contro Utah con un buon Fontecchio, vincono anche Lakers, Cavaliers e Knicks. Chicago sorprende Boston con una tripla sulla sirena.

Cinque partite hanno animato la notte NBA tra sabato e domenica, regalando spettacolo e risultati importanti in chiave regular season. Spicca il largo successo dei Miami Heat sul parquet di Utah, mentre arrivano vittorie esterne anche per Lakers, Cleveland e New York. Passo falso invece per Boston, battuta all’ultimo secondo da Chicago.

Miami show a Salt Lake City, bene Fontecchio

Prestazione offensiva travolgente dei Miami Heat, che si impongono 147-116 in casa degli Utah Jazz, reagendo con forza alla sconfitta precedente contro Portland. Protagonista assoluto Bam Adebayo, top scorer con 26 punti e 15 rimbalzi. Continua anche il buon momento di Simone Fontecchio: l’ala italiana chiude con 14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti sul parquet. Tra i Jazz da segnalare la tripla doppia di Jusuf Nurkic (17 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), insufficiente però a evitare il pesante ko.

Lakers corsari a Dallas

Successo esterno per i Los Angeles Lakers, che battono 116-110 i Dallas Mavericks e centrano la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 33 punti, 8 rimbalzi e 11 assist, ma non basta ai texani. Per i gialloviola arrivano 17 punti a testa da LeBron James e Rui Hachimura. Tra i Mavs buona prova anche del rookie Cooper Flagg, autore di 16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Chicago beffa Boston sulla sirena

Colpo dei Chicago Bulls, che superano Boston 114-111 grazie a un buzzer beater di Kevin Huerter, che a un secondo dalla fine infila la tripla decisiva del +3. Ai Celtics non bastano i 33 punti e 8 assist di Jaylen Brown, costretti a incassare una sconfitta amara.

Cleveland e New York vincono in trasferta

Prosegue il momento positivo dei Cleveland Cavaliers, corsari a Orlando con il punteggio di 119-105. Trascinatore Donovan Mitchell, autore di 36 punti e 9 assist, per il quinto successo nelle ultime sei uscite.

Vittoria esterna anche per i New York Knicks, che espugnano Philadelphia 112-109. Decisivi i 31 punti di Jalen Brunson e i 23 di OG Anunoby. Ai 76ers non basta la grande prestazione di Joel Embiid, che chiude con 38 punti e 11 rimbalzi.