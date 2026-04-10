NBA, Miami ancora ko senza Fontecchio. LeBron trascina i Lakers contro Golden State

Decima sconfitta nelle ultime 13 gare per gli Heat, battuti da Toronto. James guida i Lakers, Knicks corsari contro Boston, Durant protagonista con Houston.

Miami in difficoltà: Toronto vince 128-114

Prosegue il momento complicato dei Miami Heat nella regular season NBA. La squadra della Florida cade contro i Toronto Raptors con il punteggio di 128-114, incassando la decima sconfitta nelle ultime 13 partite.

Ancora nessun minuto in campo per Simone Fontecchio, mentre a trascinare i canadesi è Brandon Ingram, autore di 38 punti e protagonista della sua miglior prestazione stagionale. Toronto si avvicina così a una qualificazione ai playoff che manca dal 2022.

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LeBron guida i Lakers contro Golden State

Nonostante diverse assenze pesanti, i Los Angeles Lakers superano i Golden State Warriors per 119-103.

Sugli scudi LeBron James, protagonista con 26 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. Tra le fila dei Warriors, privi di Steph Curry, Brandin Podziemski e Nate Williams, si distinguono proprio Podziemski e Williams con 17 punti ciascuno.

Knicks vincono lo scontro diretto con Boston

Resta apertissima la corsa al secondo posto nella Eastern Conference. I New York Knicks superano i Boston Celtics per 112-106 e mantengono vive le possibilità di sorpasso in classifica nelle ultime gare della stagione regolare.

Prestazione decisiva di Josh Hart, autore di 26 punti di cui 15 nell’ultimo quarto, e di Jalen Brunson, che chiude con 25 punti e 10 assist. Ai Celtics non basta Jayson Tatum, vicino alla tripla doppia con 24 punti, 13 rimbalzi e 8 assist.

Successi per Pacers, Rockets e Bulls

Vittoria netta per gli Indiana Pacers, che travolgono i Brooklyn Nets 123-94 portando ben sette giocatori in doppia cifra, guidati dai 26 punti di Obi Toppin.

Ottava vittoria consecutiva per gli Houston Rockets, trascinati da Kevin Durant, autore di 29 punti nel successo per 113-102 contro i Philadelphia 76ers.

Successo anche per i Chicago Bulls, che battono 119-108 i Washington Wizards in una sfida tra due squadre ormai fuori dalla corsa playoff.