Nella notte Nba, Los Angeles passa 108-106 a Salt Lake City con le doppie doppie di Doncic e Reaves. Thunder sempre primi, Suns in crescita, Raptors incontenibili a Est.

Nba | Quarta vittoria consecutiva e secondo posto a Ovest per i Los Angeles Lakers, che superano in trasferta gli Utah Jazz 108-106 al termine di una partita combattuta fino all’ultimo possesso.

A guidare i gialloviola ci pensa Luka Doncic, autore di una prova da leader con 33 punti e 11 rimbalzi, affiancato da un eccellente Austin Reaves (22 punti e 10 rimbalzi). Importante anche il contributo di LeBron James, che chiude a quota 17.

Utah resta in partita grazie ai 27 punti e 8 assist di Keyonte George, che però fallisce la tripla del possibile sorpasso nei secondi finali.

In vetta alla Western Conference ci restano gli Oklahoma City Thunder, dominanti 122-95 contro i Portland Trail Blazers dopo aver toccato anche il +38.

Il solito Shai Gilgeous-Alexander brilla con 37 punti, mentre Ajay Mitchell firma 20 punti con un perfetto 8/8 al tiro. Ai Blazers, privi di Jrue Holiday e Shaedon Sharpe, non bastano i 21 punti di Jerami Grant.

Continuano a crescere anche i Phoenix Suns, che superano 111-102 i San Antonio Spurs (ancora senza Wembanyama) e salgono al sesto posto. Ottime le prove di Dillon Brooks (25 punti) e Devin Booker (24), supportati dalle doppie doppie di Jordan Goodwin (15 punti e 10 rimbalzi) e Mark Williams (14+11).

A Est prosegue la corsa dei Toronto Raptors, che centrano la settima vittoria consecutiva battendo i Brooklyn Nets 119-109.

Brooklyn porta tre giocatori sopra quota 20 punti – Tyrese Martin (26), Michael Porter Jr. (25) e Noah Clowney (22) – ma non basta a fermare la squadra più in forma del momento.

Nella parte alta della conference sorridono anche Cleveland, Miami e Atlanta.

I Cavaliers battono 120-105 i Los Angeles Clippers, mentre gli Heat di Fontecchio (6 punti) passano 127-117 sul campo dei Philadelphia 76ers.

Gli Hawks, invece, vincono 113-110 contro gli Charlotte Hornets in una gara equilibrata.

Segnali di ripartenza arrivano anche dai Boston Celtics, che reagiscono al passo falso contro Brooklyn travolgendo gli Orlando Magic 138-129 grazie a un ispirato Jaylen Brown da 35 punti.