NBA, Lakers e Knicks ko: Charlotte vince a Los Angeles, Golden State supera New York

Serata ricca di colpi di scena in NBA: crollano Lakers, Bucks e Knicks, mentre Boston rimonta Miami, Oklahoma domina Houston e Dallas travolge Utah nonostante le assenze.

Prosegue il momento difficile dei Los Angeles Lakers, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Alla Crypto.com Arena passa Charlotte, che si impone per 135-117 trascinata da un super LaMelo Ball, autore di 30 punti, 6 rimbalzi e 11 assist.

I gialloviola si aggrappano al tandem Doncic-James, che firma 68 dei 117 punti complessivi, ma non basta per evitare un nuovo stop casalingo.

Boston rimonta Miami, serata opaca per Fontecchio

Colpo esterno dei Boston Celtics, che espugnano Miami 119-114 dopo aver inseguito per oltre tre quarti. Decisivi i 39 punti dalla panchina di Anfernee Simons, fattore chiave nel successo dei Celtics.

Serata complicata per i Miami Heat e per Simone Fontecchio, che chiude con 3 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti sul parquet.

Oklahoma domina Houston, Durant limitato

Vittoria netta per Oklahoma City, che passa a Houston con un convincente 111-91. I Thunder brillano soprattutto in difesa, riuscendo a limitare il grande ex Kevin Durant, fermato a 19 punti.

Top scorer della gara Shai Gilgeous-Alexander con 20 punti, in una prova solida e senza sbavature.

Detroit sorprende Phoenix, Spurs dominano i Bucks

Successo interno per Detroit, che supera Phoenix 108-105. Decisivo Duncan Robinson con 19 punti, mentre ai Suns non bastano i 33 punti di Grayson Allen.

Pesante sconfitta anche per Milwaukee, battuta a San Antonio 119-101. Gli Spurs scavano il solco con un quarto periodo dominante da 32-13, trascinati dalla doppia doppia di Victor Wembanyama (22 punti e 10 rimbalzi) e dai 19 punti e 10 assist di Stephon Castle.

Knicks in crisi, Golden State vince nella Baia

Momento negativo per i New York Knicks, che cadono a San Francisco 126-113 contro Golden State, incassando la settima sconfitta nelle ultime nove gare.

Decisivo il duo Butler-Curry, che combina 59 punti, con Moses Moody a supporto con 21 punti. Per New York non bastano i 25 punti di Miles McBride.

Dallas travolge Utah, Portland supera Atlanta

Vittoria larga per Dallas, che batte Utah 144-122 nonostante le assenze di Cooper Flagg, Anthony Davis e Kyrie Irving. A guidare i Mavericks sono Klay Thompson con 26 punti e Naji Marshall con 22.

Successo casalingo anche per Portland, che supera Atlanta 117-101. Protagonista Shaedon Sharpe con 24 punti e 9 rimbalzi. Agli Hawks non bastano i 26 punti di Okongwu e i 20 del neo arrivato CJ McCollum.