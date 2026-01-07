NBA, Lakers ancora vincenti con Doncic e LeBron: successi anche per Wizards, Timberwolves e Mavericks

Terza vittoria consecutiva per i Lakers a New Orleans con 30 punti a testa per Doncic e James. Cade San Antonio nonostante Wembanyama, prosegue il momento difficile di Indiana.

Prosegue il momento positivo dei Los Angeles Lakers, che centrano la terza vittoria consecutiva superando in trasferta i New Orleans Pelicans per 111-103. Ancora una volta protagonisti Luka Doncic e LeBron James, entrambi a quota 30 punti: lo sloveno completa la sua prestazione con 10 assist, mentre il “Prescelto” aggiunge 8 rimbalzi e 8 assist. L’intesa tra le due stelle continua a crescere, come confermato anche dalle immagini in campo. Ai Pelicans non basta la miglior prova in carriera di Trey Murphy, autore di 42 punti, per evitare l’ottava sconfitta di fila.

Sconfitta di misura per i San Antonio Spurs, battuti 106-105 a Memphis dai Grizzlies. Il rientrante Victor Wembanyama sfonda il muro dei 30 punti in appena 21 minuti, ma non è sufficiente per portare a casa il successo. Memphis si affida a una prestazione equilibrata, con 21 punti a testa per Cam Spencer e Jaren Jackson, quest’ultimo vicino alla doppia doppia con 9 rimbalzi.

Momento sempre più complicato per gli Indiana Pacers, che incassano la tredicesima sconfitta consecutiva e restano ultimi a Est. A Indianapolis passano i Cleveland Cavaliers per 120-116, trascinati dai 29 punti di Darius Garland, 14 dei quali arrivati nel solo quarto periodo. Buon contributo anche da Evan Mobley (20) e dalla coppia Allen-Merrill, entrambi a 19 punti, con Allen che aggiunge 12 rimbalzi. A Indiana non bastano i 22 punti di Pascal Siakam.

Segnali positivi arrivano invece da Washington, che batte Orlando 120-112 centrando la quinta vittoria nelle ultime sette partite. Decisivi i 27 punti di CJ McCollum e i 23 di Alexandre Sarr. Secondo successo in quattro giorni anche per i Minnesota Timberwolves contro i Miami Heat: dopo il +10 di pochi giorni fa, Minnesota si impone con un netto 122-94. Anthony Edwards, pur non al meglio, chiude con 26 punti, mentre a Miami non sono sufficienti i 21 di Norman Powell e i 17 del rientrante Tyler Herro. Simone Fontecchio resta in campo 4 minuti, cattura un rimbalzo e sbaglia una conclusione dall’arco a gara ormai compromessa.

Chiude il quadro la vittoria dei Dallas Mavericks sul campo dei Sacramento Kings per 100-98. Miglior realizzatore per i texani il 19enne Cooper Flagg con 20 punti, accompagnati da 8 rimbalzi e 6 assist, mentre Anthony Davis sfiora la doppia doppia con 19 punti e 16 rimbalzi.