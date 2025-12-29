Nba, Kawhi Leonard da record: 55 punti ai Pistons. Ok Thunder e Lakers, cadono i Celtics

Notte spettacolare in Nba tra prestazioni storiche, riscatti e sorprese: Clippers in striscia, Toronto vince all’overtime

La notte Nba regala numeri da capogiro e risultati pesanti, a partire dalla prestazione monumentale di Kawhi Leonard, che trascina i Los Angeles Clippers al successo contro Detroit firmando 55 punti e 11 rimbalzi, nuovo massimo in carriera. I californiani si impongono 112-99, centrando la quarta vittoria consecutiva e dando segnali concreti di continuità dopo un avvio di stagione complicato. Decisivo anche James Harden, che chiude con 28 punti.

Per Detroit arriva la seconda sconfitta di fila: i Pistons restano comunque in testa alla Eastern Conference, ma vedono avvicinarsi Knicks e Raptors, sempre più solidi. Proprio Toronto si conferma una delle certezze di questa stagione battendo Golden State 141-127 dopo un overtime dominato dai canadesi. A brillare è Scottie Barnes, autore della settima tripla doppia in carriera (23 punti, 25 rimbalzi, 10 assist), ben supportato dai 27 punti di Immanuel Quickley e dai 26 di Brandon Ingram. Ai Warriors non bastano i 39 punti di Stephen Curry.

Si rialza con autorità la capolista della Western Conference. Gli Oklahoma City Thunder superano senza affanni Philadelphia 129-104, costruendo il successo nel secondo tempo. Chet Holmgren sfiora la doppia doppia (29 punti e 9 rimbalzi), mentre Shai Gilgeous-Alexander aggiunge 27 punti. Nei Sixers l’unico a salvarsi è Tyrese Maxey con 28 punti.

Riscatto netto anche per i Los Angeles Lakers, che archiviano la brutta sconfitta di Natale travolgendo Sacramento 125-101. Gara dominata dall’inizio alla fine, con Luka Doncic protagonista assoluto grazie a 34 punti e un LeBron James estremamente efficiente: 24 punti con 11/13 dal campo.

Si interrompe invece la striscia vincente dei Boston Celtics, che cadono sul parquet di Portland 114-109. I Trail Blazers ribaltano la gara nella ripresa e mettono fine a tre ko consecutivi grazie alle prestazioni di Shaedon Sharpe (26 punti) e Deni Avdija, vicino alla tripla doppia (24 punti, 7 rimbalzi, 10 assist). Inutile per Boston il career night da 37 punti di Jaylen Brown.

Chiude il quadro la vittoria dei Washington Wizards, che per la prima volta in stagione centrano due successi consecutivi superando Memphis 116-112. Decisivi nel finale i liberi di CJ McCollum, che annullano il tentativo di rimonta dei Grizzlies, nonostante i 31 punti di Jaren Jackson Jr.