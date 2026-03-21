NBA: Detroit prima squadra Est ai playoff, Boston vince la quarta di fila. Houston ferma Atlanta a 11

I Pistons battono Golden State 115-101 con Duren da 23 punti e raggiungono Oklahoma e San Antonio nella lista delle squadre già qualificate. Knicks vincono il derby con Brooklyn per un punto

La notte NBA regala la prima qualificazione ai playoff dalla Eastern Conference. I Detroit Pistons, guidati da coach John-Blair Bickerstaff, superano i Golden State Warriors per 115-101 e si uniscono a Oklahoma City e San Antonio nel gruppo delle squadre già matematicamente certe di partecipare alla post-season. Protagonisti della serata Jalen Duren con 23 punti e Daniss Jenkins con 22, lanciato nel quintetto titolare al posto dell’infortunato Cade Cunningham.

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Boston inarrestabile: quarta vittoria di fila

I Celtics continuano la loro marcia verso i playoff e consolidano la seconda piazza a Est battendo i Memphis Grizzlies per 117-112. Jaylen Brown guida Boston con 30 punti, mentre Luka Garza firma la miglior prestazione realizzativa stagionale con 22 punti. Tra i Grizzlies, Tyler Burton trova 23 punti uscendo dalla panchina.

Houston ferma Atlanta: finisce la serie di 11 vittorie

Gli Atlanta Hawks si arrendono agli Houston Rockets con lo score di 117-95, vedendo interrotta una striscia di 11 successi consecutivi. Tra i Rockets brillano Kevin Durant con 25 punti e Jabari Smith Jr. con 23, mentre Alperen Sengun sfiora la tripla doppia chiudendo a 15 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Serata da dimenticare per gli Hawks, con il 42% dal campo e appena il 26% dall’arco.

Derby di New York: Knicks la spuntano di misura

I Knicks conquistano la quinta vittoria consecutiva battendo i Brooklyn Nets per 93-92 nel derby tutto newyorkese. Decisivo Karl-Anthony Towns con una doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi.

Gli altri risultati

Portland supera Minnesota per 108-104, Denver batte Toronto per 121-115.