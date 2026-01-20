NBA, notte di big match: Detroit stende Boston, Warriors ok contro Miami

Pistons in vetta a Est, Thunder travolgono Cleveland. Successi esterni per Bucks, Suns, Clippers e Mavs, show Wembanyama a San Antonio

Serata di grande intensità alla Little Caesars Arena, dove Detroit conquista una vittoria pesantissima nello scontro diretto contro Boston. I Pistons si impongono 104-103 e consolidano la leadership della Eastern Conference. Cade Cunningham chiude con 16 punti e 14 assist, ma il protagonista è Tobias Harris con 25 punti. Ai Celtics non bastano i 32 punti e 11 rimbalzi di Jaylen Brown, che fallisce il tiro della possibile vittoria allo scadere.

Miami travolta a Golden State, ansia Butler

Sconfitta esterna per i Miami Heat di Simone Fontecchio, battuti 135-112 dai Golden State Warriors. L’azzurro resta comunque tra i migliori dei suoi con 13 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 27 minuti. In casa Warriors, però, la vittoria è offuscata dall’infortunio al ginocchio destro di Jimmy Butler, costretto a uscire nel terzo quarto: attesa per l’esito della risonanza magnetica.

Thunder dominanti a Cleveland

Vittoria senza discussioni per Oklahoma City, che espugna Cleveland con un netto 136-104. I Thunder comandano la gara dall’inizio alla fine e reagiscono subito allo stop subito contro Miami. Shai Gilgeous-Alexander è il miglior realizzatore con 30 punti, mentre Chet Holmgren aggiunge 28 punti e 8 rimbalzi.

Bucks corsari ad Atlanta

Milwaukee passa sul parquet di Atlanta per 112-110 al termine di una gara equilibrata. Giannis Antetokounmpo firma 21 punti e 17 rimbalzi, mentre dalla panchina è decisivo Bobby Portis con 19 punti. Per gli Hawks arriva il quarto ko consecutivo, nonostante i 32 punti di Nickeil Alexander-Walker e la doppia doppia da 28 punti e 16 rimbalzi di Jalen Johnson.

Harden trascina i Clippers, Dallas domina New York

Colpo esterno dei Los Angeles Clippers, che superano Washington 110-106 grazie a un James Harden formato MVP: 36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist per l’ex Sixers.

Vittoria prestigiosa anche per Dallas, che conquista il Madison Square Garden battendo i Knicks 114-97. Max Christie è il miglior marcatore con 26 punti e 6 rimbalzi, mentre Cooper Flagg contribuisce con 18 punti e 7 assist. Momento nerissimo per New York, che dopo il trionfo nella NBA Cup ha perso nove delle ultime undici partite, subendo anche i fischi del pubblico.

Wembanyama show, Philadelphia e Phoenix ok

San Antonio controlla Utah 123-110 con un Victor Wembanyama dominante: 33 punti e 10 rimbalzi per il francese, che rende vani i 30 punti e 6 assist di Keyonte George.

Successo interno per Philadelphia, che batte Indiana 113-104. Joel Embiid guida i Sixers con 30 punti e 9 rimbalzi, seguito da Tyrese Maxey con 29 punti e 8 assist.

Chiude il quadro la vittoria esterna di Phoenix a Brooklyn per 126-117, con 27 punti di Dillon Brooks e 24 di Devin Booker.