NBA Christmas Day: Spurs bestia nera di OKC, Brunson firma la rimonta Knicks

Fox trascina San Antonio, Jokic mostruoso contro Minnesota: spettacolo e colpi di scena nel giorno di Natale NBA

Il Christmas Day NBA va in archivio regalando spettacolo, grandi prestazioni individuali e risultati pesanti nella corsa playoff. A prendersi la scena sono San Antonio, capace di colpire ancora Oklahoma City, la clamorosa rimonta dei New York Knicks e l’ennesima notte irreale di Nikola Jokic, semplicemente dominante.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

San Antonio si conferma la kryptonite di Oklahoma City

Al PayCom Center, i San Antonio Spurs si impongono per la terza volta stagionale contro gli Oklahoma City Thunder, chiudendo sul 117-102 e consolidando la loro posizione come seconda forza a Ovest.

Protagonista assoluto De’Aaron Fox, autore di 29 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Ottimi segnali anche da Victor Wembanyama, impiegato con minutaggio ridotto ma efficace dalla panchina, e da Stephon Castle, entrambi a quota 19 punti.

Serata complicata al tiro per OKC: Chet Holmgren si ferma a 10 punti, Jalen Williams a 12, mentre Shai Gilgeous-Alexander viene ben contenuto e chiude con 22 punti ma appena 7/19 dal campo.

Rimonta folle dei Knicks al Garden

Spettacolo puro al Madison Square Garden, dove i New York Knicks ribaltano 15 punti di svantaggio e superano Cleveland Cavaliers per 126-124.

MVP di serata Jalen Brunson, che trascina New York con 34 punti. Decisivo il contributo dalla panchina di Jordan Clarkson (25) e Tyler Koler (15). In doppia cifra anche Josh Hart (15), Mikal Bridges (12) e Karl-Anthony Towns (11).

Ai Cavs non basta la super prestazione di Donovan Mitchell, autore di 34 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Jokic irreale: tripla doppia mostruosa contro Minnesota

Notte storica per Nikola Jokic, che guida i Denver Nuggets al successo 142-138 contro i Minnesota Timberwolves con una linea statistica da videogame:

56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist.

A supporto c’è anche Jamal Murray, decisivo con 35 punti e 10 assist. Minnesota si arrende nonostante i 44 punti di Anthony Edwards.

Houston domina i Lakers a Los Angeles

Colpo esterno dei Houston Rockets, che espugnano il campo dei Los Angeles Lakers con un netto 119-96, conducendo il match dall’inizio alla fine.

Sugli scudi Kevin Durant con 25 punti e 8 assist e Amen Thompson, miglior realizzatore con 26 punti. Per i Lakers arriva la terza sconfitta consecutiva: non bastano i 25 punti di Doncic e i 18 di LeBron James.