Nba, beffa Miami sulla sirena: non basta Fontecchio. Durant supera Jordan nella storia

L’azzurro firma 21 punti ma Houston vince all’ultimo secondo. Lakers ancora vincenti, Clippers ok all’overtime

Notte amara per Miami nella regular season Nba: gli Heat cedono 123-122 contro Houston, puniti dal canestro allo scadere di Amen Thompson. Non bastano i 21 punti di Simone Fontecchio, autore del momentaneo vantaggio a pochi secondi dalla fine, per evitare la quarta sconfitta consecutiva della franchigia della Florida.

Fontecchio protagonista, Houston decide sulla sirena

Fontecchio chiude con 21 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in 38 minuti, risultando uno dei migliori dei suoi. Il canestro del 122-121 dell’azzurro sembra indirizzare la partita, ma Houston trova la replica decisiva a un secondo dal termine con Thompson.

Nella stessa gara Kevin Durant mette a referto 27 punti e diventa il quinto miglior realizzatore di sempre nella storia Nba, superando Michael Jordan nella classifica all-time.

Lakers vincenti in volata, nona di fila

Successo sofferto per i Los Angeles Lakers, che espugnano Orlando 105-104 grazie al buzzer beater di Luke Kennard.

Ancora protagonista Luka Doncic con 33 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, supportato da Austin Reaves (26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist). Serata complicata invece per LeBron James, che chiude con 12 punti e basse percentuali al tiro.

Clippers ok all’overtime, Cleveland corsara

Vittoria dopo supplementare per i Los Angeles Clippers, che battono Dallas 138-131 in trasferta. Decisivo il duo composto da Darius Garland (41 punti) e Kawhi Leonard (34). Non basta ai Mavericks la prestazione completa di Cooper Flagg, vicino alla tripla doppia con 18 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

Cleveland passa sul campo di New Orleans 111-106 con Donovan Mitchell miglior realizzatore a quota 27 punti.

Gli altri risultati della notte

Milwaukee sorprende Phoenix in trasferta 108-105 grazie alla prova di Ryan Rollins (26 punti, 10 rimbalzi e 7 assist), mentre San Antonio supera Indiana 134-119 con sei giocatori in doppia cifra guidati da Dylan Harper e Keldon Johnson (24 punti ciascuno).

Charlotte domina contro Memphis con LaMelo Ball autore di 29 punti, mentre Atlanta batte Golden State 126-110 con Dyson Daniels protagonista.

Successo esterno anche per Philadelphia, che espugna Salt Lake City battendo Utah 126-116 grazie ai 25 punti di Quentin Grimes e ai 22 di VJ Edgecombe.