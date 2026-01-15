L’NBA sbarca nel Vecchio Continente per gli Europe Games 2026

L’NBA accelera il suo processo di espansione globale e guarda con decisione all’Europa. In attesa di sviluppi concreti legato al progetto NBA Europe, che a quanto pare vedrebbe coinvolte anche alcune società italiane, tra le quali il Milan, la lega statunitense mette in scena due appuntamenti di altissimo livello: Orlando Magic e Memphis Grizzlies si affrontano in due partite di regular season a Londra e Berlino.

Non semplici eventi sportivi, ma vere gare ufficiali, pensare per consolidare il legame tra l’NBA e il pubblico europeo, sempre più centrale nelle strategie di marketing (e non solo) del basket a stelle e strisce.

Germania protagonista: i Wagner e l’entusiasmo di Berlino

A Berlino l’attesa di questa sfida di NBA è palpabile. La Uber Arena ospita per la prima volta nella sua storia una sfida del genere, evento storico non solo per la città ma anche per il tifo tedesco.

Tra i protagonisti già attesi ci sono sicuramente i fratelli Franz e Moritz Wagner, entrambi nel roster degli Orlando Magic e simboli della crescita del movimento cestistico tedesco negli ultimi anni. I due fratelli rappresentano una generazione di atleti che ha portato la Germania ai vertici del basket internazionale, e il loro ritorno in patria con una maglia NBA ha un forte valore simbolico.

L’entusiasmo, comunque, non è solo sugli spalti, visto che i Magic vedono nella sfida europea un’occasione per rafforzare ulteriormente la propria identità internazionale. Parlando di campo, o meglio, parquet, invece, le motivazioni e le ambizioni parlano da sé, visto che gli Orlando vogliono dare continuità all’ottimo momento di forma in questa stagione che la deve stabilmente nelle zone alte della Eastern Conference. Presente in questa trasferta europea anche Paolo Banchero, All Star e volto globale del basket NBA, nonché italo-americano.

Memphis, Morant e il progetto globale della Lega

Non solo i Wagner. Per questo doppio round di regular season in Europa tutti gli occhi di tifosi ed appassionati sono puntati anche sui Memphis Grizzlies, e in modo particolare su Ja Morant, nonostante sia arrivano nel Vecchio Continente con una condizione fisica non ottimale.

La sua presenza a Berlino ha acceso l’entusiasmo dei fan e rappresenta un valore aggiunto per la tournée. Per il coach Tomas Iisalo l’esperienza europea ha quel qualcosa di nostalgico, considerati i suoi ricordi in Germania.

Lo spagnolo Santi Aldama ha sottolineato quanto questi eventi aiutino a far comprendere l’impatto globale dell’NBA, capace di coinvolgere tifosi e comunità ben oltre i confini americani. Attorno alle gare, la Lega ha costruito un formato cauto nei mini dettagli, così da rafforzare in modo deciso la propria presenza nel mercato europeo.