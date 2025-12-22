Kings corsari a Houston all’overtime, Spurs secondi a Ovest: il resoconto della notte Nba

Sacramento sorprende i Rockets al supplementare, San Antonio ne approfitta e sale al secondo posto a Ovest. Brunson show con 47 punti nella vittoria dei Knicks.

Notte Nba ricca di sorprese e spunti interessanti, a partire dal colpo esterno dei Sacramento Kings, che trovano una vittoria pesantissima in casa degli Houston Rockets al termine di una sfida decisa solo all’overtime. I californiani, fanalino di coda della Western Conference, si impongono 125-124 dopo aver rimontato 14 punti di svantaggio nel secondo tempo.

A forzare il supplementare è una tripla di Russell Westbrook, che chiude con 21 punti, mentre nel momento decisivo salgono in cattedra Dennis Schröder, autore di 24 punti con anche 10 rimbalzi e 7 assist, e DeMar DeRozan, miglior marcatore dei Kings con 27 punti. Tra i Rockets brilla Alperen Sengun, top scorer del match con 28 punti e un ottimo 12/16 dal campo. Prestazione meno brillante al tiro per Kevin Durant, che chiude comunque con 24 punti e 10 rimbalzi.

Sorride anche San Antonio, che approfitta delle sconfitte delle rivali dirette per issarsi al secondo posto della Western Conference. Gli Spurs superano senza troppi problemi Washington per 124-113, trascinati dai 27 punti di De’Aaron Fox. Solido contributo anche da Luke Kornet (20 punti e 11 rimbalzi), Steph Castle (18 punti e 11 assist) e Victor Wembanyama, in doppia doppia con 14 punti e 12 rimbalzi.

Vittoria importante anche per i Minnesota Timberwolves, che piegano 103-100 i Milwaukee Bucks. Serata complicata al tiro per Anthony Edwards (7/24 dal campo), ma il leader dei Wolves chiude comunque con 24 punti risultando decisivo nei momenti chiave.

Spettacolo puro al Madison Square Garden, dove i New York Knicks superano Miami Heat 132-125 al termine di una gara ad altissimo ritmo. Jalen Brunson firma la prestazione della notte con 47 punti, massimo stagionale, accompagnati da 8 assist. Agli Heat non bastano i 28 punti e 19 rimbalzi di Kel’el Ware, mentre Simone Fontecchio chiude con 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

Infine, netto successo dei Brooklyn Nets su Toronto Raptors per 96-81. Michael Porter Jr è il miglior realizzatore con 24 punti, mentre ai canadesi non sono sufficienti i 19 di Brandon Ingram, alla sesta sconfitta nelle ultime nove partite.