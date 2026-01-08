Denver sbanca Boston senza Jokic, notte NBA tra colpi esterni e una trade che scuote Atlanta

I Nuggets vincono al TD Garden anche senza Jokic, Oklahoma City piega Utah all’overtime con uno Shai stellare. Successi pesanti per Warriors, Knicks e 76ers. Intanto è in arrivo una maxi trade: Trae Young verso Washington.

Nikola Jokic resta ai box, ma Denver dimostra di poter vincere anche senza la sua stella e conquista un successo di prestigio al TD Garden, superando Boston 114-110. Prova maiuscola di Peyton Watson, top scorer con 30 punti, mentre Jamal Murray orchestra l’attacco con 22 punti e ben 17 assist. Segnali incoraggianti anche da Aaron Gordon, che accumula minuti dopo il rientro dall’infortunio e chiude con 12 punti dalla panchina.

Oklahoma City la spunta all’overtime, Shai incontenibile

Serve un supplementare a Oklahoma City per avere la meglio su Utah: 129-125 il finale. Ancora una volta decisivo Shai Gilgeous-Alexander, autore di una prestazione monumentale da 46 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, con il canestro che trascina la gara all’overtime. Ai Jazz non bastano i 29 punti di Markkanen e la doppia doppia sfiorata da Keyonte George (25 punti e 11 assist).

Detroit e San Antonio, vittorie nette

Prosegue il momento positivo di Detroit, che supera Chicago 108-93 e si conferma al vertice della Eastern Conference anche senza Cade Cunningham. A prendersi la scena è Isaiah Stewart con 31 punti.

Successo netto anche per San Antonio, che batte i Lakers 107-91: agli Spurs basta una prova corale contro una Los Angeles priva di LeBron James. Non è sufficiente la tripla doppia monstre di Luka Doncic (38 punti, 10 rimbalzi e 10 assist).

Colpi esterni e buzzer beater nella notte NBA

Serata ricca di risultati pesanti anche sugli altri parquet. Portland supera Houston 103-102, trascinata da un super Deni Avdija (41 punti e 6 rimbalzi), rendendo vani i 37 di Kevin Durant.

Golden State piega Milwaukee 120-113 grazie ai 31 punti di Stephen Curry, mentre non bastano ai Bucks i 34 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Cadono i Clippers al Madison Square Garden contro New York (123-111), con Jalen Brunson protagonista.

Colpo esterno di Phoenix a Memphis, dominio di Philadelphia su Washington e successo casalingo di Atlanta contro New Orleans, con Zaccharie Risacher in grande evidenza.

Finali thrilling a Toronto e Brooklyn: i Raptors vincono su Charlotte con la tripla sulla sirena di Immanuel Quickley, mentre Orlando espugna Brooklyn dopo un overtime grazie al buzzer beater di Paolo Banchero, autore di una prova da 30 punti e 14 rimbalzi.

Scossa di mercato: Trae Young verso Washington

Il mercato NBA è pronto a infiammarsi. Secondo indiscrezioni, è ormai vicina una trade tra Hawks e Wizards che porterebbe Trae Young a Washington dopo oltre sette stagioni ad Atlanta. In cambio, gli Hawks riceverebbero CJ McCollum e Corey Kispert, oltre a una prima scelta al prossimo Draft.

Young ritroverebbe nella capitale Travis Schlenk, dirigente che lo selezionò nel Draft 2018. Atlanta, invece, sembra pronta ad aprire un nuovo ciclo puntando sui giovani e su una maggiore flessibilità salariale, con l’obiettivo dichiarato di inseguire un grande colpo sul mercato.