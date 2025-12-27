Boston non si ferma, Detroit cade nel finale: notte NBA tra certezze e sorprese

Celtics corsari a Indiana, Utah beffa i Pistons allo scadere: nove partite e tanti protagonisti nella notte NBA

Notte intensa in NBA, con nove gare di regular season che hanno offerto spettacolo, conferme e colpi a sorpresa. A prendersi la scena sono ancora i Boston Celtics, mentre Detroit si ferma sul più bello. Successi importanti anche per Miami, Memphis e Phoenix, mentre Washington sorprende Toronto.

Boston inarrestabile: quarta vittoria di fila

I Boston Celtics confermano il momento eccellente espugnando il campo degli Indiana Pacers con un netto 140-122. Decisiva la coppia Jaylen Brown–Payton Pritchard, che combina 59 punti: 30 per Brown e 29 per Pritchard. Per Boston è la quarta vittoria consecutiva, segnale di continuità e solidità.

Utah beffa Detroit allo scadere

Si interrompe la striscia positiva dei Detroit Pistons, battuti 131-129 dai Utah Jazz. A decidere il match è Keyonte George, che firma il canestro della vittoria a due secondi dalla sirena e chiude con 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Non bastano a Detroit i 29 punti e 17 assist di Cade Cunningham.

Miami solida, Atlanta ancora a secco

Successo esterno per i Miami Heat, che superano 126-111 gli Atlanta Hawks. Sei uomini in doppia cifra per la squadra di Spoelstra, guidata dai 25 punti di Norman Powell. Da quando è tornato Trae Young, Atlanta non ha ancora vinto (0-4).

Milwaukee senza Giannis crolla a Memphis

Privi di Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks cedono 125-104 sul parquet dei Memphis Grizzlies. Protagonisti Jaren Jackson Jr. con 24 punti e Ja Morant, autore di una doppia doppia da 17 punti e 10 assist.

Booker trascina Phoenix, Chicago solida

I Phoenix Suns battono 115-108 i New Orleans Pelicans grazie a Devin Booker (30 punti e 9 rimbalzi) e a Mark Williams (24 punti, 13 rimbalzi).

Vittoria casalinga per i Chicago Bulls, che superano 109-102 i Philadelphia 76ers. Sei uomini in doppia cifra, decisivo il contributo dalla panchina di Tre Jones e Zach Collins (15 punti a testa). A Philadelphia non bastano i 31 punti di Joel Embiid e i 27 di Tyrese Maxey.

Charlotte sorprende Orlando, Washington show

Colpo esterno degli Charlotte Hornets, che espugnano il campo degli Orlando Magic per 120-105. LaMelo Ball chiude con 22 punti e 7 rimbalzi, mentre il rookie Kon Knueppel ne segna 16 tutti nel primo quarto. Magic penalizzati dalle assenze: solo 13 punti per Paolo Banchero.

Successo a sorpresa per i Washington Wizards, che battono 138-117 i Toronto Raptors portando cinque giocatori in doppia cifra. Spiccano i 23 punti di Kyshawn George e i 21 a testa di CJ McCollum e Bilal Coulibaly. A Toronto non bastano i 29 di Brandon Ingram.

Clippers corsari a Portland

Vittoria esterna anche per i Los Angeles Clippers, che superano 119-103 i Portland Trail Blazers. James Harden guida l’attacco con 34 punti, seguito dai 28 di Kawhi Leonard.