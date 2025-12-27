Sportface TVOriginals
Boston non si ferma, Detroit cade nel finale: notte NBA tra certezze e sorprese

Franz Monaco
Basket NBA Boston Celtics vs Indiana Pacers
Dec 26, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Boston Celtics guard/forward Jaylen Brown (7) dribbles the ball while Indiana Pacers forward Pascal Siakam (43) defends in the second half at Gainbridge Fieldhouse. Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images/Sipa USA

Celtics corsari a Indiana, Utah beffa i Pistons allo scadere: nove partite e tanti protagonisti nella notte NBA

Notte intensa in NBA, con nove gare di regular season che hanno offerto spettacolo, conferme e colpi a sorpresa. A prendersi la scena sono ancora i Boston Celtics, mentre Detroit si ferma sul più bello. Successi importanti anche per Miami, Memphis e Phoenix, mentre Washington sorprende Toronto.

Boston inarrestabile: quarta vittoria di fila

I Boston Celtics confermano il momento eccellente espugnando il campo degli Indiana Pacers con un netto 140-122. Decisiva la coppia Jaylen Brown–Payton Pritchard, che combina 59 punti: 30 per Brown e 29 per Pritchard. Per Boston è la quarta vittoria consecutiva, segnale di continuità e solidità.

Utah beffa Detroit allo scadere

Si interrompe la striscia positiva dei Detroit Pistons, battuti 131-129 dai Utah Jazz. A decidere il match è Keyonte George, che firma il canestro della vittoria a due secondi dalla sirena e chiude con 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Non bastano a Detroit i 29 punti e 17 assist di Cade Cunningham.

Miami solida, Atlanta ancora a secco

Successo esterno per i Miami Heat, che superano 126-111 gli Atlanta Hawks. Sei uomini in doppia cifra per la squadra di Spoelstra, guidata dai 25 punti di Norman Powell. Da quando è tornato Trae Young, Atlanta non ha ancora vinto (0-4).

Milwaukee senza Giannis crolla a Memphis

Privi di Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks cedono 125-104 sul parquet dei Memphis Grizzlies. Protagonisti Jaren Jackson Jr. con 24 punti e Ja Morant, autore di una doppia doppia da 17 punti e 10 assist.

Basket NBA Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls

Dec 26, 2025; Chicago, Illinois, USA; Chicago Bulls forward Jalen Smith (25) gestures after dunking the ball against the Philadelphia 76ers as center Nikola Vucevic (9) stands nearby during the second half at United Center. Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images/Sipa USA

Booker trascina Phoenix, Chicago solida

I Phoenix Suns battono 115-108 i New Orleans Pelicans grazie a Devin Booker (30 punti e 9 rimbalzi) e a Mark Williams (24 punti, 13 rimbalzi).

Vittoria casalinga per i Chicago Bulls, che superano 109-102 i Philadelphia 76ers. Sei uomini in doppia cifra, decisivo il contributo dalla panchina di Tre Jones e Zach Collins (15 punti a testa). A Philadelphia non bastano i 31 punti di Joel Embiid e i 27 di Tyrese Maxey.

Charlotte sorprende Orlando, Washington show

Colpo esterno degli Charlotte Hornets, che espugnano il campo degli Orlando Magic per 120-105. LaMelo Ball chiude con 22 punti e 7 rimbalzi, mentre il rookie Kon Knueppel ne segna 16 tutti nel primo quarto. Magic penalizzati dalle assenze: solo 13 punti per Paolo Banchero.

Successo a sorpresa per i Washington Wizards, che battono 138-117 i Toronto Raptors portando cinque giocatori in doppia cifra. Spiccano i 23 punti di Kyshawn George e i 21 a testa di CJ McCollum e Bilal Coulibaly. A Toronto non bastano i 29 di Brandon Ingram.

Clippers corsari a Portland

Vittoria esterna anche per i Los Angeles Clippers, che superano 119-103 i Portland Trail Blazers. James Harden guida l’attacco con 34 punti, seguito dai 28 di Kawhi Leonard.

