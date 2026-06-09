NBA Finals, San Antonio batte i Knicks in gara-3: Wembanyama trascina i suoi e riapre la serie

San Antonio riapre la serie contro i Knicks nella NBA Finals: un grande Wembanyama trascina i suoi dopo le ultime sconfitte

I San Antonio Spurs non sono disposti a mollare e vogliono ancora essere protagonisti nelle NBA Finals. La franchigia texana riesce a rifarsi in parte nella notte e supera i New York Knicks, evitando una sconfitta che, a questo punto, sarebbe stata letale.

Si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno in una contesa che sembrava a senso unico. Nel momento decisivo, è salito in cattedra Victor Wembanyama, autore di una prova monumentale, capace di decidere l’incontro, mostrando tutte le sue qualità sia fase offensiva, sia in quella difensiva.

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Il fenomeno della NBA ha schiantato New York, costringendola anche a rivedere i suoi piani nella serie e con un palazzetto pronto a festeggiare la terza vittoria. Invece, il punteggio finale è di 111-115 per gli Spurs e ora la serie è sul 2-1.

Il successo degli Spurs in gara-3 e la prestazione straordinaria di Wembanyama

Gli Spurs sperano che questa vittoria porti un cambio di inerzia psicologica. Wembanyama e compagni hanno dimostrato finalmente di poter competere alla pari. Lo score di Victor potrebbe finire nell’antologia del basket americano: 32 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, un campione alla sua consacrazione finale.

Ora la pressione torna a pesare sulle spalle di New York, chiamata a ritrovare le proprie certezze per chiudere i conti. Dopo le prime due vittorie, i Knicks restano ovviamente favoriti, ma questa reazione degli Spurs è un messaggio chiarissimo ai diretti avversari: dovranno sudarsela fino alla fine.