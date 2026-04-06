Napoli Basket esonera Magro e ingaggia Repeša: il croato sulla panchina azzurra fino al 2027

Cambio in corsa per il Napoli Basket: via Alessandro Magro, al suo posto arriva il tecnico croato Jasmin Repeša che ha firmato un contratto fino a giugno 2027

Napoli Basket cambia guida tecnica. Il club partenopeo ha annunciato l’esonero di Alessandro Magro dalla carica di Head Coach della prima squadra e ha già trovato il suo successore: sarà Jasmin Repeša a sedersi sulla panchina azzurra, con un accordo che lo lega alla società fino a giugno 2027.

Magro esonerato, Repeša subito operativo

La decisione arriva in corsa, a stagione ancora in corso, segno di una rottura che evidentemente non lasciava margini di attesa. Il club ha scelto di agire rapidamente nominando Repeša, tecnico croato di esperienza internazionale, come nuovo responsabile della prima squadra. L’accordo siglato prevede una permanenza fino alla fine della stagione 2026/27, un orizzonte che garantisce continuità al progetto tecnico.