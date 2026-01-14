Napoli Basket, coach Magro: “In Coppa Italia giusto sognare”

La seconda parte della stagione potrebbe diventare quella della svolta per Napoli Basket. Ne è convinto Alessandro Magro, allenatore dei partenopei alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra, che guarda con fiducia al prosieguo del campionato e alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio.

Napoli Basket, il sogno chiamato Coppa Italia

Gli azzurri preparano l’appuntamento prestigioso di Coppa con che non dovrà rappresentare per la Guerri Napoli un traguardo ma un punto di partenza.

O almeno così ha spiegato Magro che nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport non ha nascosto il suo entusiasmo per l’ambiente napoletano.

“Mi trovo assolutamente bene qui – spiega –. Il progetto tecnico e la qualità del club rispecchiano le aspettative. A fare la differenza è il calore della tifoseria e del popolo napoletano. La scelta di venire a Napoli si sta rivelando giusta ed è bello vedere come la passione per il basket si sia riaccesa”.

Le Final Eight dovranno però vissute come un risultato importante, ma non come un punto d’arrivo. Il coach ha riconosciuto come alcune situazioni, tra cui l’esclusione di Trapani e le penalizzazioni inflitte ad altre squadre, abbiano inciso sulla classifica, pur sottolineando quanto questo non sia stato uno spot positivo per il campionato. E che il Napoli, assistito dalla fortuna, ora possa sognare: “Siamo consapevoli – chiarisce – che dobbiamo aggiustare alcune cose per continuare a crescere e rendere il nostro percorso ancora più solido”.

A Torino Napoli Basket spera di giocarsi le proprie carte senza pressione. “Arriviamo con la consapevolezza che in una competizione così può succedere di tutto. Come successo al Napoli due anni fa”.

Il bilancio del girone d’andata, con sei vittorie in quindici partite, però lascia spazio a qualche rimpianto. “Non è un rendimento sufficiente, ma siamo sempre riusciti a competere e a vincere contro squadre alla nostra portata”.

Magro sulla rosa ed il mercato

Spazio anche alla costruzione del roster e al mercato, per creare una squadra coerente con la propria idea di basket. “Sono molto soddisfatto del gruppo allestito – spiega –.

La società è attenta e sa che, se possibile, si può intervenire per migliorare”. Difficile dunque il ritorno di Totè, mentre per Saccoccia sono in corso valutazioni.