Il grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A Unipol in una settimana di spettacolo

Dalla NBA all’Eurolega, passando per EuroCup e Serie A Unipol: su Sky e in streaming su NOW una settimana ricchissima di appuntamenti con il grande basket, tra stelle internazionali, squadre italiane protagoniste e dirette esclusive.
Il basket entra nel vivo della stagione e continua a essere protagonista nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con una copertura completa che abbraccia NBA, basket europeo e Serie A Unipol. Un’offerta trasversale che consente agli appassionati di seguire il meglio della pallacanestro mondiale, dai grandi campioni d’oltreoceano alle sfide decisive dei club italiani ed europei.
Su Sky Sport Basket (canale 205) trovano spazio ampie finestre dedicate alla stagione regolare NBA, l’All-Star Game, diverse partite dei Playoff, le Conference Finals e le NBA Finals, che saranno in diretta esclusiva nel 2027 (con copertura in differita nel 2026 e nel 2028). In palinsesto anche numerosi incontri della WNBA, oltre a serie di playoff, semifinali e finali.
Accanto alle dirette, Sky garantisce una copertura editoriale quotidiana, con news, highlights, studi e approfondimenti su Sky Sport 24, su skysport.it, nella sezione premium Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.
NBA su Sky e NOW: tutte le partite della settimana
Lunedì 19 gennaio – Martin Luther King Day
-
Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks (ore 19)
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Vismara-Soragna
-
Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder (ore 20.30)
Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, NOW – Tranquillo-Pessina
-
New York Knicks – Dallas Mavericks (ore 23)
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Fumagalli-Bevacqua
-
Detroit Pistons – Boston Celtics (ore 2)
Sky Sport Basket, NOW – commento originale
Notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio
-
Houston Rockets – San Antonio Spurs (ore 2)
Sky Sport Basket, NOW – commento originale
Notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio
-
Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder (ore 3.30)
Sky Sport Basket, NOW – commento originale
Sabato 24 gennaio
-
Philadelphia 76ers – New York Knicks (ore 21)
Sky Sport Basket, NOW – Fumagalli-Pessina
-
Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers (ore 2.30)
Sky Sport Basket, NOW – commento originale
In differita domenica 25 gennaio su Sky Sport Basket e NOW alle ore 11 e alle 21 – Vismara-Soragna.
Eurolega ed EuroCup: il basket europeo in esclusiva
Euroleague – 23ª giornata
Martedì 20 gennaio
-
Monaco – Stella Rossa (ore 18.45)
Sky Sport Max, NOW – Poggi
-
Real Madrid – EA7 Emporio Armani Milano (ore 20.45)
Sky Sport Basket, NOW – Solaini-Meneghin
Mercoledì 21 gennaio
-
Virtus Bologna – Fenerbahce (ore 20.30, pre partita ore 20)
Sky Sport Basket, NOW – De Rosa-Macchi
Euroleague – 24ª giornata
Giovedì 22 gennaio
-
EA7 Emporio Armani Milano – Zalgiris (ore 20.30, pre partita ore 20)
Sky Sport Basket, NOW – Tranquillo-Pessina
-
Real Madrid – Monaco (ore 20.45)
Sky Sport Arena, NOW – Fumagalli
Venerdì 23 gennaio
-
Virtus Bologna – Stella Rossa (ore 20.30, pre partita ore 20.15)
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Solaini-Macchi
EuroCup – 15ª giornata
Mercoledì 21 gennaio
-
Lietkabelis – Dolomiti Energia Trento (ore 18)
Sky Sport Basket, NOW – Destro
-
Towers Amburgo – Umana Reyer Venezia (ore 19.30)
Sky Sport Mix, NOW – Solaini
Serie A Unipol: il basket italiano su Sky e NOW
17ª giornata
Sabato 24 gennaio
-
Guerri Napoli – Bertram Derthona Tortona (ore 18.15)
Sky Sport Basket, NOW – De Rosa-Meneghin
Lunedì 26 gennaio
-
Vanoli Basket Cremona – Virtus Olidata Bologna (ore 20.30, pre partita ore 20)
Sky Sport Basket, NOW – Solaini-Macchi