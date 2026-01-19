Il grande basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A Unipol in una settimana di spettacolo

Dalla NBA all’Eurolega, passando per EuroCup e Serie A Unipol: su Sky e in streaming su NOW una settimana ricchissima di appuntamenti con il grande basket, tra stelle internazionali, squadre italiane protagoniste e dirette esclusive.

Il basket entra nel vivo della stagione e continua a essere protagonista nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con una copertura completa che abbraccia NBA, basket europeo e Serie A Unipol. Un’offerta trasversale che consente agli appassionati di seguire il meglio della pallacanestro mondiale, dai grandi campioni d’oltreoceano alle sfide decisive dei club italiani ed europei.

Su Sky Sport Basket (canale 205) trovano spazio ampie finestre dedicate alla stagione regolare NBA, l’All-Star Game, diverse partite dei Playoff, le Conference Finals e le NBA Finals, che saranno in diretta esclusiva nel 2027 (con copertura in differita nel 2026 e nel 2028). In palinsesto anche numerosi incontri della WNBA, oltre a serie di playoff, semifinali e finali.

Accanto alle dirette, Sky garantisce una copertura editoriale quotidiana, con news, highlights, studi e approfondimenti su Sky Sport 24, su skysport.it, nella sezione premium Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

NBA su Sky e NOW: tutte le partite della settimana

Lunedì 19 gennaio – Martin Luther King Day

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks (ore 19)

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Vismara-Soragna

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder (ore 20.30)

Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, NOW – Tranquillo-Pessina

New York Knicks – Dallas Mavericks (ore 23)

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Fumagalli-Bevacqua

Detroit Pistons – Boston Celtics (ore 2)

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio

Houston Rockets – San Antonio Spurs (ore 2)

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder (ore 3.30)

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Sabato 24 gennaio

Philadelphia 76ers – New York Knicks (ore 21)

Sky Sport Basket, NOW – Fumagalli-Pessina

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers (ore 2.30)

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

In differita domenica 25 gennaio su Sky Sport Basket e NOW alle ore 11 e alle 21 – Vismara-Soragna.

Eurolega ed EuroCup: il basket europeo in esclusiva

Euroleague – 23ª giornata

Martedì 20 gennaio

Monaco – Stella Rossa (ore 18.45)

Sky Sport Max, NOW – Poggi

Real Madrid – EA7 Emporio Armani Milano (ore 20.45)

Sky Sport Basket, NOW – Solaini-Meneghin

Mercoledì 21 gennaio

Virtus Bologna – Fenerbahce (ore 20.30, pre partita ore 20)

Sky Sport Basket, NOW – De Rosa-Macchi

Euroleague – 24ª giornata

Giovedì 22 gennaio

EA7 Emporio Armani Milano – Zalgiris (ore 20.30, pre partita ore 20)

Sky Sport Basket, NOW – Tranquillo-Pessina

Real Madrid – Monaco (ore 20.45)

Sky Sport Arena, NOW – Fumagalli

Venerdì 23 gennaio

Virtus Bologna – Stella Rossa (ore 20.30, pre partita ore 20.15)

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Solaini-Macchi

EuroCup – 15ª giornata

Mercoledì 21 gennaio

Lietkabelis – Dolomiti Energia Trento (ore 18)

Sky Sport Basket, NOW – Destro

Towers Amburgo – Umana Reyer Venezia (ore 19.30)

Sky Sport Mix, NOW – Solaini

Serie A Unipol: il basket italiano su Sky e NOW

17ª giornata

Sabato 24 gennaio

Guerri Napoli – Bertram Derthona Tortona (ore 18.15)

Sky Sport Basket, NOW – De Rosa-Meneghin

Lunedì 26 gennaio