Highlights Cremona-Virtus Bologna 75-87, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO)

by Michele Muzzarelli 21

Gli highlights di Vanoli Cremona-Virtus Segafredo Bologna 75-87, match valevole per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Al PalaRadi arriva la nona vittoria in campionato per le V nere, trascinate dai 25 punti di Alibegovic al massimo in carriera in A1. Cremona resiste per metà partita, ma alla fine cede alla seconda forza della classifica e subisce la quarta sconfitta consecutiva. Di seguito la cronaca del match e gli highlights.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

CRONACA E TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

GLI HIGHLIGHTS