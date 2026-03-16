Mondiali Junior di snowboardcross, Francesia Boirai e Costa campioni del mondo nell’SBX a squadre miste a St. Moritz

La coppia azzurra supera in finale Svizzera 1 e Svizzera 2, sempre battute in precedenza nei quarti e in semifinale. Per Francesia Boirai è il secondo oro iridato dopo quello individuale, per Costa il secondo podio dopo il bronzo. Fermata ai quarti la seconda coppia italiana Bosia-Casi.

Lisa Francesia Boirai e Tommaso Costa chiudono i Mondiali Juniores di St. Moritz con un altro titolo iridato. La coppia azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella prova mista a squadre di snowboard cross, ultimo atto del programma iridato in Svizzera, imponendosi in finale sulle due formazioni elvetiche che hanno completato il podio con Svizzera 1 e Svizzera 2. Quarta piazza per gli Stati Uniti.

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Una finale meritata, costruita heat dopo heat

Il percorso degli azzurri verso il titolo è stato coerente dall’inizio alla fine: sia nei quarti che in semifinale Francesia Boirai e Costa avevano chiuso in seconda posizione, sempre alle spalle di Svizzera 2. Nel momento decisivo, però, la coppia italiana ha capovolto i rapporti di forza e ha conquistato il gradino più alto del podio.

“Siamo davvero contenti, una grande giornata. È una grande emozione aver vinto questo titolo mondiale junior a St. Moritz. Abbiamo messo tutti noi stessi in ciascuna heat, è stata davvero dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta”, hanno dichiarato i due azzurri a fine gara.

Il secondo oro di un Mondiale straordinario

Per entrambi si tratta della seconda medaglia iridata di St. Moritz 2026. Francesia Boirai aveva già conquistato l’oro nella prova individuale femminile, mentre Costa aveva centrato il bronzo nell’individuale maschile. Un bottino eccezionale per la coppia azzurra in questa rassegna.

Fermata ai quarti la seconda coppia azzurra

Non è andata altrettanto bene alla seconda formazione italiana: Chiara Bosia e Federico Casi si sono fermati ai quarti di finale, senza riuscire ad accedere alle fasi decisive della competizione.