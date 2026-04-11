Fontecchio-show nella notte NBA: Miami sorride, a Est e Ovest si decidono gli ultimi incastri

Notte pienissima in NBA, con tutte e 30 le squadre in campo nella penultima giornata di regular season e tanti verdetti ancora da definire tra playoff, play-in e gerarchie finali.

In questo scenario si è peso la scena Simone Fontecchio, protagonista nel largo successo di Miami su Washington: l’azzurro, partito in quintetto, ha chiuso con 24 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, tirando 8/10 dal campo e 6/8 da tre in meno di 27 minuti.

A Est si stringe la borsa tra playoff e play-in

A Est si muove parecchio. Gli Heat vincono 140-117 e si avvicinano, mentre Atalanta si assicura definitivamente un posto nei playoff battendo Cleveland grazie ai 29 punti di CJ McCollumm e alla tripla doppia di Dyson Daniels.

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New York supera Toronto e blinda il terzo posto, Posto travolge New Orleans, mentre Olando resta in corsa per evitare il play-in dopo il netto successo su Chicago. Philadelphia, dal canto suo, regola Indiana e resta dentro alla lotta per l’ultimo slot utile insieme a Raptors e Magic.

A Ovest bagarre totale fino all’ultima curva

Anche a Ovest non sono mancati i segnali forti. San Antonio piega Dallas con uno straordinario Victor Wembanyama da 40 punti e 13 rimbalzi, Denver batte Oklahoma City nonostante le assenze di Jokc e Gilgeous-Alexander, mentre Minnesota supera Houston in una gara ad alto punteggio, complicando il cammino dei Rockets verso posizioni migliori.

Vincono anche Sacramento contro Golden State, Portland contro i Clipper e i Lakers, che dominano Phoenix 101-73 con un LeBron James da 28 punti e 12 assist. In una notte piena di rotazioni, incroci e classifiche ballerina, ogni successo pesa come un anticipo di postseason.