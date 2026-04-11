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Fontecchio-show nella notte NBA: Miami sorride, a Est e Ovest si decidono gli ultimi incastri

Lorenzo De Angelis
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Basket NBA Charlotte Hornets vs Miami Heat
Oct 28, 2025; Miami, Florida, USA; Miami Heat forward Simone Fontecchio (0) looks on against the Charlotte Hornets during the second quarter at Kaseya Center. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images/Sipa USA

Notte pienissima in NBA, con tutte e 30 le squadre in campo nella penultima giornata di regular season e tanti verdetti ancora da definire tra playoff, play-in e gerarchie finali.

In questo scenario si è peso la scena Simone Fontecchio, protagonista nel largo successo di Miami su Washington: l’azzurro, partito in quintetto, ha chiuso con 24 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, tirando 8/10 dal campo e 6/8 da tre in meno di 27 minuti.

A Est si stringe la borsa tra playoff e play-in

A Est si muove parecchio. Gli Heat vincono 140-117 e si avvicinano, mentre Atalanta si assicura definitivamente un posto nei playoff battendo Cleveland grazie ai 29 punti di CJ McCollumm e alla tripla doppia di Dyson Daniels.

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New York supera Toronto e blinda il terzo posto, Posto travolge New Orleans, mentre Olando resta in corsa per evitare il play-in dopo il netto successo su Chicago. Philadelphia, dal canto suo, regola Indiana e resta dentro alla lotta per l’ultimo slot utile insieme a Raptors e Magic.

A Ovest bagarre totale fino all’ultima curva

Anche a Ovest non sono mancati i segnali forti. San Antonio piega Dallas con uno straordinario Victor Wembanyama da 40 punti e 13 rimbalzi, Denver batte Oklahoma City nonostante le assenze di Jokc e Gilgeous-Alexander, mentre Minnesota supera Houston in una gara ad alto punteggio, complicando il cammino dei Rockets verso posizioni migliori.

Lebron James

Lebron James decisivo nella vittoria dei Lakers su Phoenix (IPA Agency) – Sportface.it

Vincono anche Sacramento contro Golden State, Portland contro i Clipper e i Lakers, che dominano Phoenix 101-73 con un LeBron James da 28 punti e 12 assist. In una notte piena di rotazioni, incroci e classifiche ballerina, ogni successo pesa come un anticipo di postseason.

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