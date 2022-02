Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Olimpia Milano-Sassari 88-68: cronaca e tabellino quarti di finale

by Andrea Bellini

Malcolm Delaney - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

La cronaca e i tabellino di A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. I meneghini rispettano i favori del pronostico e conducono lungo tutto l’arco dei 40′, complice anche un calo fisiologico degli uomini di Bucchi nel secondo tempo: 88-68 il risultato finale. Questa vittoria, la numero 100 in Coppa Italia per l’Olimpia, vale il passaggio alla semifinale di sabato contro la vincente tra Trento e Brescia.

LA PARTITA – Partenza subito in quarta, con il tabellone che dopo nemmeno quattro minuti recita 18-6, con le triple di Daniels (due) e Hall per Milano, e Treier e Robinson per Sassari. Dopo il time out chiamato da Bucchi, ancora Treier e Robinson vanno a segno dall’arco (18-12). I meneghini sembrano poi scappare nella seconda parte di frazione, con i quattro punti di Delaney intervallati da una forzatura di Robinson, fino alla tripla di Datome a chiudere il primo quarto (27-18). Il secondo quarto viaggia su ritmi leggermente più bassi del primo, soprattutto in riferimento alle percentuali al tiro, ma Delaney firma comunque il +13 per l’Olimpia con un’altra tripla (36-23). Sembra essere il momento che spacca in due la partita, ma Sassari, riuscendo a organizzare meglio gli attacchi e complice qualche errore al tiro di Milano, piazza un parziale di 2-7 e si riporta sotto (38-30). Nel finale, Mekowulu e Burnell fanno sentire la loro presenza fisica in area, e il primo tempo si chiude con la tripla di Kruslin (42-37).

L’Olimpia parte bene nel terzo quarto, subito con una gran difesa di Hines e un parziale di 13-2 (55-39). È in questa seconda parte di match che appare evidente la fatica nella formazione sarda reduce dal Covid, che rende facile la vita a Milano in difesa. Alviti segna il +20 (60-40), che resiste quasi invariato fino alla fine del quarto (65-46). Il quarto quarto si gioca su ritmi bassi, seppur gli attacchi poco efficaci e le difese approssimative di Milano attirino le ire di coach Messina. Ma è Ricci a trascinare i suoi, che di fatto non era sceso in campo nella parte iniziale di match, segnando 10 punti tutti nel finale, mentre Logan è l’ultimo ad arrendersi di Sassari.

TABELLINO OLIMPIA MILANO-SASSARI (88-68)

OLIMPIA MILANO: 24 Delaney, 12 Daniels, 10 Ricci, 9 Alviti, 6 Hall, 6 Hines, 5 Datome, 5 Rodriguez, 4 Bentil, 4 Melli, 3 Biligha

SASSARI: 19 Logan, 12 Mekowulu, 11 Treier, 9 Robinson, 6 Diop, 4 Burnell, 4 Kruslin, 3 Gentile