Basket, Final Eight Coppa Italia 2022: calendario, programma, orari e tv

by Andrea Bellini

Il calendario con il programma completo, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket. È finalmente terminata l’attesa per il torneo che andrà ad assegnare il secondo trofeo della stagione, dopo la Supercoppa vinta a settembre dalla Virtus Bologna. La Final Eight di Coppa Italia si terrà tra mercoledì 16 e domenica 20 febbraio: una full immersion di cinque giorni con tutto il meglio che offre il basket italiano.

COME VEDERE LE PARTITE – L’evento, che si terrà interamente alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, vedrà coinvolte, appunto, otto squadre, a partire dai quarti di finale, con gare secche. Tutte le partite saranno visibili in tv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che su Raiplay. Inoltre, previo abbonamento, gli incontri saranno visibili anche su Eurosport 2, disponibile anche su Sky, Sky Go e Dazn, e Discovery +, disponibile anche su Timvision e Amazon Prime Video Channels.

IL TABELLONE COMPLETO

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 16 febbraio

Ore 18:00 – A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:45 – Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Giovedì 17 febbraio

Ore 18:00 – Allianz Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

SEMIFINALI

Sabato 19 febbraio

Ore 18:15 – Vincente 1° quarto – Vincente 2° quarto (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

Ore 21:00 – Vincente 3° quarto – Vincente 4° quarto (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)

FINALE

Domenica 20 febbraio

Ore 18:00 – Vincente 1° semifinale – Vincente 2° semifinale (Rai Sport HD, Eurosport 2, Discovery +)