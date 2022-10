Eurolega 2022/2023, Milano batte il Bayern in una partita splendida: 83-81

Milano vince una partita splendida in rimonta a Monaco di Baviera: un grande Bayern va k.o. 83-81. I bavaresi restano a zero vittorie, terza vittoria in quattro partite per i ragazzi di Messina.

La cronaca – Partenza molto difficile per Milano con diversi errori e frenesie. Il Bayern trova triple preziose per prendere il largo sin dal primo quarto ed arrivare al +6 di fine quarto: l’Olimpia rimane agganciata con qualche buona transizione, ma i bavaresi sono più intensi e sul pezzo.

La parte iniziale di secondo quarto è da incubo per i meneghini: Winston e Zipser imperversano, Milano scivola a -12. La reazione arriva vicino alla fine del primo tempo grazie a un super Pangos che piazza la tripla allo scadere e ai tiri preziosi di Tonut. La squadra di Messina, nonostante le difficoltà, non affonda e chiude la prima frazione sotto 43-37.

Nel terzo quarto è Nick Melli a prendersi sulle spalle la squadra con nove punti e soprattutto una tripla. Fondamentali anche i tiri da tre di Thomas e Wimberg. Milano raggiunge il Bayern e comincia la battaglia punto a punto con Winston sugli scudi per i bavaresi, ma i ragazzi di Messina che rispondono sempre.

Il quarto quarto è equilibratissimo: Lucic trova due triple all’inizio e alla fine che sembrano piegare la partita verso i padroni di casa, ma Milano con Baron ha la forza di reagire: fondamentale la tripla a venti secondi dalla fine in arretramento dall’angolo. Weiler sbaglia due liberi, il Bayern resta dietro e Zipser manca il tiro da tre punti da lontanissimo che avrebbe regalato la vittoria ai bavaresi.