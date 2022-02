Eurolega 2021/2022: l’Olimpia Milano si arrende all’Olympiacos 67-58, cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Sergio Rodriguez - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

Nella sfida valida per la 27esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket, l’A|X Armani Exchange Milano cede il passo all’Olympiacos Pireo per 67-58. Reduce da due vittorie consecutive e dal trionfo nelle Final Eight di Coppa Italia, la formazione di coach Messina arriva all’impegno europeo con grande fiducia ma non riesce a lasciare la Grecia con due punti in tasca. Contro i greci, i meneghini disputano una gara in calando, partendo forte ma crollando alla distanza. I greci bissano il successo ottenuto all’andata al Mediolanum Forum, per 72-93, e conservano la quarta posizione, proprio alle spalle di Milano.

CRONACA – Ottimo avvio di Milano, che difende bene e trova la via del canestro con relativa facilità. Sono appena 7 i punti segnati nel primo quarto dai greci, che dopo i primi 10′ sono indietro di 8 lunghezze. La squadra di Messina dà seguito a quanto di buono fatto nel parziale iniziale e si porta sul +12, massimo vantaggio. A partire dal 9-21, però, l’Olympiacos inanella un parziale di 15-4 che ristabilisce l’equilibrio. L’Olimpia fatica a tenere a bada gli avversari e dilapida gran parte del suo vantaggio, tornando negli spogliatoi con appena 2 punti a separarla dai padroni di casa. Milano stringe i denti e si difende nel terzo parziale, faticando ma riuscendo a mantenere i due punti di vantaggio. A senso unico, infine, il quarto quarto, in cui i padroni di casa dilagano e arrivano a toccare persino il +13. Alla fine sarà 67-58 il punteggio finale, che regala la vittoria all’Olympiacos.

TABELLINO

OLYMPIACOS: Vezenkov 16, McKissic 14, Fall 12, Sloukas 16, Dorsey 6, Larentzakis 1, Walkup 2, Martin 0, Printezis 0, Papanikolaou, Jean-Charles N.E., ACY N.E.

OLIMPIA MILANO: Melli 9, Grant 2, Rodriguez 2, Hall 15, Delaney 8, Mitoglu 8, Hines 7, Datome 5, Bentil 2, Daniels 0, Ricci 0, Tarczewski 0.