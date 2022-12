Basket, Eurolega: le prossime final four a Kaunas e Berlino

Kaunas (2023) e Berlino (2024) sono le prossime sedi per le Final Four dell’Eurolega di basket. Lo ha reso noto la stessa Eurolega sul proprio sito e sugli account social. In Lituania l’appuntamento è dal 19 al 21 maggio e il mini torneo – primo in assoluto per il Paese baltico – sarà ospitato nella Zalgirio Arena, palazzetto da oltre 15mila posti. Il presidente dell’Eurolega, Dejan Bodiroga, ha annunciato poi che nella capitale della Germania si giocherà dal 24 al 26 maggio 2024 nella stessa Mercedes Benz Arena, già sede delle edizioni del 2009 e del 2016.