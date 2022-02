Basket, Eurolega 2021/2022: l’Olimpia Milano regola Baskonia 89-78

by Giorgio Billone

Sergio Rodriguez - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

Vittoria solida dell’Olimpia Milano nel turno di Eurolega 2021/2022. Contro i baschi del Baskonia, la squadra di coach Messina conduce dall’inizio alla fine acquisendo sin da subito un ampio vantaggio e gestendolo nel migliore dei modi. Il punteggio finale recita 89-78 e per l’Armani si tratta di una settimana fruttuosa di campagna europea, visto che anche due giorni fa era arrivata una vittoria, in trasferta, contro lo Zalgiris Kaunas. Terzo posto rafforzato per i meneghini, anche in virtù delle sconfitte dei russi Zenit e Cska. Si tratta così della vittoria numero diciassette in ventiquattro sfide europee.

La squadra italiana fa il suo ingresso sul parquet del Mediolanum Forum con grande veemenza e sfruttando i canestri di Melli e le super triple di Hall conduce 21-10 dopo il primo quarto. Tante le triple nel secondo parziale, Costello trova cinque punti nelle fasi iniziali e prova a riaprire il discorso, ma Hall e Rodriguez sono in serata di grazia e all’intervallo lungo si va sul 40-25. Terzo quarto che si può raccontare semplicemente con la parola Rodriguez, visto che Chacho nell’ultimo giro di lancette trova tre canestri dall’arco vincenti che fissano il punteggio sul 66-48 prima dell’ultimo parziale, riuscendo a frenare il tentativo di rimonta di Baskonia che si stava facendo sotto in modo minaccioso. Quarto e ultimo parziale di pura gestione: si rilassa forse un po’ troppo la squadra di Messina, e i baschi rinvengono fino all’89-78, ma arriva il successo dell’Armani.

Milano: Delaney 8, Hall 15, Daniels 13, Melli 13, Hines 8; Kell 3, Grant 5, Rodriguez 14, Tarczewski, Ricci, Biligha 4, Bentil 6. All.: Messina.

Baskonia: Baldwin 16, Marinkovic 6, Giedraitis 12, Peters 8, Enoch 2; Raieste 2, Sedekerskis, Granger 4, Fontecchio 5, Costello 23, Kurucs. N.e.: Barrera. All.: Spahija.