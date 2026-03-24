Eurolega, Monaco beffa Milano nel finale: play-in ora lontanissimi

Milano perde ancora in Eurolega e stavolta sa di ko decisivo per il destino dell’Emporio Armani: Monaco passa rimontando

Il dato inizia a essere preoccupante, e forse ormai è troppo tardi per rimediare. Milano porta a casa un’altra sconfitta in Eurolega, stavolta per mano del Monaco. Il risultato è di 90-85, ma è bugiardo rispetto a quanto si è visto oggi in campo.

In trasferta, i lombardi partono bene, riuscendo subito a raggiungere un consistente vantaggio di +9 nel primo quarto, che sale addirittura a +12 grazie a un ottimo impatto sulla gara di Shields. Poi c’è il rientro del Monaco che gioca con grande aggressività e si rifà subito sotto riportando il distacco a -6. Al giro di boa, però, Milano è ancora avanti di tre e con la sensazione di poter gestire.

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Il terzo quarto è quello che lascia meglio sperare. Milano torna a martellare e vincere un gran numero di rimbalzi, aumentando ancora il distacco e portandosi a +10 con il parziale di 63-73.

L’ultimo quarto e il blackout che vuol dire addio Eurolega per Milano

Come successo già troppe volte in Eurolega quest’anno, Milano smette di attaccare in modo efficace nell’ultimo quarto e soprattutto subisce tantissimo.

Monaco va avanti con il risultato di 90 a 85 e proprio con questo punteggio finisce la disputa. Con questa sconfitta sono pochissime le speranze di Milano di andare avanti nel play-in, ridotte al lumicino fino alla matematica certezza. Serviva vincere, ma troppi errori hanno condannato gli italiani. E non è la prima volta.