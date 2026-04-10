Eurolega, crisi nera per l’Olimpia Milano: fischi e terza sconfitta di fila

L’Olimpia Milano non riesce a uscire dalla crisi di gioco e prestazioni: altra serata da incubo in Eurolega, stavolta contro il Bayern

Non è un periodo facile per l’Olimpia Milano. I meneghini devono assorbire l’amarezza per l’eliminazione dell’Eurolega e un pubblico che non sembra dare più la pazienza e il sostegno di qualche settimana fa.

Ieri sera era in programma la sfida contro il Bayern e, anche in questo caso, è arrivata una prestazione scialba e incolore, senza capacità di reazione. Il punteggio finale è stato di 94-84 in favore degli ospiti, che con questo risultato sono anche riusciti a superare gli italiani in classifica.

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Pensate che il distacco è arrivato addirittura a 26 punti. Dopo un primo parziale equilibrato, nel secondo quarto il Bayern ha preso il largo con un 32-14 che ha lasciato poche speranze di riprendere la partita. Nell’ultimo quarto, Milano ha accorciato e alleviato un passivo che rischiava di diventare pesantissimo, ma non è bastato.

Olimpia Milano contestata: Eurolega deludente

C’è davvero poco da salvare nella serata di ieri. Il palazzetto mezzo vuoto, i fischi e un pubblico senza mordente hanno accompagnato una Milano in cui anche le migliori individualità si sono perse.

Il miglior marcatore è stato Shavon Shields con 14 punti. Prestazioni da rimarcare anche per Armoni Brooks (13), Giampaolo Ricci (11), Devin Booker e Zach LeDay (10), ma senza lasciare troppo il segno in una partita nata male dal principio.

Decisamente meglio il Bayern, trascinato dai 19 punti di Andreas Obst e dai 15 dell’ex Nenad Dimitrijevic, che a Milano non aveva di certo brillato. Per gli italiani è la terza sconfitta consecutiva: crisi sempre più profonda.