Basket, Eurocup 2022/2023: Venezia centra la sua quinta vittoria, Bursaspor steso 78-65

L’Umana Reyer Venezia supera il Bursaspor mediante il punteggio di 78-65 nel match valevole per la settima giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. In virtù di questo risultato la squadra lagunare centra la sua quinta vittoria in stagione e sale a dieci punti, mentre i turchi restano fermi a quota otto. I grandi mattatori della partita sono Willis e Watt, veri trascinatori del club italiano.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

La formazione ospite parte nel miglior modo possibile, mettendo subito a referto una tripla con Clemmons, ma i veneti, grazie alle giocate di Riccardo Moraschini e Mitchell Watt, ben presto ribaltano il punteggio e tentano la fuga. Il time-out richiesto dai turchi porta i risultati sperati, poiché riportato tutto in parità sul 13-13. Nonostante un grande equilibrio il primo quarto termina 20-18 in favore dei padroni di casa. Nel secondo parziale è l’Umana Reyer che continua a fare la partita, ma il Bursaspor resta incollato e, dopo aver superato un momento di difficoltà, va a riposo indietro di tre lunghezze sul 34-31.

Nella ripresa Willis muove subito la retina per i ragazzi di Walter De Raffaele, ma l’andamento della gara è molto simile a quello del primo tempo con Venezia che prova ad allungare e il Bursaspor che insegue. Una sontuosa prestazione sfoderata da Willis consente ai padroni di casa di mettere a referto un break di 29-17, che vale il +15 alla fine del terzo quarto (63-48). Negli ultimi minuti la compagine turca tenta il tutto per tutto per recuperare l’ampio svantaggio, ma la Reyer amministra sapientemente e porta a casa la sua quinta vittoria stagionale con lo score di 78-65.

IL TABELLINO

VENEZIA-BURSASPOR 78-65 (20-18, 14-13, 29-17, 15-17)