Basket, Eurocup 2021/2022: Lokomotiv Kuban rimonta Trento 97-95, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Jonathan Williams - Trento - Foto: olimpiamilano.com

La Lokomotiv Kuban batte in rimonta 97-95 la Dolomiti Energia Trentino nel match valevole per la sesta giornata dell’Eurocup 2021/2022 di basket. Ennesima sconfitta per i bianconeri, che restano penultimi in classifica.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

EUROCUP 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE

IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUP 2021

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita poiché, trascinati dalle giocate di uno scatenato Jonhathan Motley, riescono a mettere qualche punto tra loro e gli avversari. La formazione italiana, però, non resta certamente a guardare, infatti, in breve tempo ricuce il gap grazie alle triple di Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders per poi completare il sorpasso nel finale di primo quarto (23-25). Nel secondo parziale sono i bianconeri a tentare l’allungo raggiungendo un massimo vantaggio di dieci punti, ma alla lunga arriva la reazione dei russi che, in virtù dei punti messi a canestro da Errick McCollum, va a riposo a sole quattro lunghezze dalla Dolomiti Energia sullo score di 44-48.

Nella ripresa Trento torna in campo con la stesa determinazione mostrata nei primi venti minuti di gara, ma non riesce mai a scrollarsi di dosso la pressioni dei rivali, che sono bravi a rimanere in scia tenendo viva la contesa. Ad un certo punto, però, il Kuban accusa un importante calo di tensione, che permette alla squadra ospite di prendere il largo costruendo un gap di oltre dieci punti e terminando il terzo quarto sul 66-74. I minuti finali vedono un vero e proprio assalto da parte dei russi, che riescono a rifarsi sotto acciuffando un clamoroso pareggio sul 93-93. Trento è allo sbando, così i padroni di casa ne approfittano per completare il sorpasso e chiudere definitivamente i giochi sul punteggio di 97-95.

IL TABELLINO

LOKOMOTIV KUBAN-TRENTO 97-95 (23-25; 21-23; 22-26; 31-21)