Basket, Eurocup 2021/2022: esordio amaro per Trento, Badalona domina per 56-86

by Enrico Ricciulli

La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta nella serata del suo debutto europeo. I ragazzi di Molin, infatti, perdono largamente nella prima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022. Troppo forte la Joventut Badalona, che passa sul parquet della BLM Group Arena con il punteggio di 56-86. Gli spagnoli si confermano squadra molto attrezzata dopo i quarti di finale della scorsa edizione. Per gli ospiti ben quattro giocatori in doppia cifra. I top scorer sono Tomic, Parra e Brodziansky (13 punti) mentre Birgander chiude con 12 punti. Per i padroni di casa, invece, si salva solamente un buon Jordan Caroline (12).

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

LA PARTITA – Gli spagnoli iniziano forte e provano a dare uno strappo già nel primo quarto. Trento barcolla ma nonostante tutto si rende protagonista di un buon finale di periodo, chiuso sul punteggio di 14-17. Nel secondo quarto, però, Badalona riesce a scavare il solco. Gli iberici volano sulle ali di Ante Tomic e Pau Ribas, un cecchino da tre punti, e chiudono il primo tempo sul +12 (28-40). I padroni di casa faticano tremendamente a trovare ritmo in attacco e le percentuali ne risentono. Ad inizio ripresa la situazione non cambia ma addirittura peggiora. I trentini segnano solamente 9 punti nel terzo quarto mentre l’attacco della Joventut non accenna a diminuire la propria pressione. Per un Pau Ribas che esce leggermente dal match ci pensa Joel Parra a salire di rendimento, garantendo agli ospiti un vantaggio di 25 punti a 10′ dal termine (37-62). Trento non molla ma ormai il distacco è davvero troppo ampio da rimontare. Gli spagnoli si limitano ad amministrare imponendosi alla fine con il severo punteggio di 56-86.