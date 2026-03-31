EuroBasket Women 2027: Italia nel girone con Slovenia, Lettonia e Austria

Sorteggiati a Mies i gironi della seconda fase di qualificazione: le Azzurre di coach Capobianco debutteranno l’11 novembre 2026 contro la Slovenia.

Definiti i gironi della seconda fase di qualificazione

Si è svolto a Mies, in Svizzera, il sorteggio dei gironi della seconda fase delle qualificazioni a FIBA Women’s EuroBasket 2027. Le 24 nazionali partecipanti sono state suddivise in sei gruppi da quattro squadre e affronteranno tre partite nella finestra di novembre 2026 (11, 14 e 17) e altre tre in quella di febbraio 2027 (10, 13 e 16).

L’Italia, inserita in prima fascia, è stata sorteggiata nel girone K insieme a Slovenia, Lettonia e Austria. La squadra guidata da coach Andrea Capobianco esordirà l’11 novembre 2026 in casa contro la Slovenia, per poi affrontare Austria (14 novembre) e Lettonia (17 novembre) in trasferta. Nella seconda finestra di gare, le Azzurre giocheranno il 10 febbraio 2027 in Slovenia, prima di chiudere il percorso con le sfide casalinghe contro Austria (13 febbraio) e Lettonia (16 febbraio).

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Qualificazione all’Europeo e obiettivo olimpico

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla fase finale di FIBA Women’s EuroBasket 2027. Alle squadre qualificate si aggiungeranno le quattro nazionali già ammesse in qualità di Paesi ospitanti: Belgio, Finlandia, Lituania e Svezia, inserite nel Gruppo H che prosegue parallelamente il proprio percorso.

Le prime sei nazionali dell’Europeo otterranno inoltre il pass per il torneo pre-olimpico valido per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le parole di coach Capobianco

“Dopo quello che la scorsa estate a Bologna è stato definito da FIBA il ‘girone della morte’, anche in queste qualificazioni ci è capitato un gruppo solido, tosto, di alto livello. Ci sono squadre di prima fascia nelle proprie fasce di appartenenza, parliamo di Nazionali che hanno tradizione, atlete naturalizzate di alto livello e sono allenate bene. Noi come al solito, lo dico dal primo giorno che alleno queste ragazze straordinarie, dobbiamo provare a giocare al massimo del nostro livello e poi vedere come va a finire. Questo il nostro impegno, consapevoli che dovremo affrontare un girone dove la parola rispetto sarà fondamentale perché incontreremo squadre molto toste”.

Il calendario del girone K

11 novembre 2026

Italia-Slovenia

Austria-Lettonia

14 novembre 2026

Austria-Italia

Slovenia-Lettonia

17 novembre 2026

Lettonia-Italia

Slovenia-Austria

10 febbraio 2027

Slovenia-Italia

Lettonia-Austria

13 febbraio 2027

Lettonia-Slovenia

Italia-Austria

16 febbraio 2027

Italia-Lettonia

Austria-Slovenia

I precedenti delle Azzurre

Con l’Austria l’Italia ha giocato 10 volte, ottenendo 9 vittorie. L’ultimo confronto risale al 15 ottobre 1972 all’EuroBasket Women 1972, terminato 63-44 per le Azzurre.

Bilancio positivo anche con la Slovenia, affrontata 12 volte con 11 successi italiani. L’ultimo incrocio risale al 19 giugno 2025 al PalaDozza di Bologna, con vittoria 77-66 nel secondo impegno dell’EuroBasket Women 2025.

Più equilibrato il bilancio con la Lettonia: due vittorie e tre sconfitte. L’ultimo confronto risale all’EuroBasket Women 2017 di Praga, con successo lettone 68-67 al termine di una gara rimasta negli annali anche per il fallo antisportivo fischiato a Cecilia Zandalasini nel finale.

I gironi della seconda fase

Girone I: Polonia, Turchia, Montenegro, Israele

Girone J: Croazia, Spagna, Cechia, Bulgaria

Girone K: Italia, Slovenia, Lettonia, Austria

Girone L: Slovacchia, Serbia, Grecia, Paesi Bassi

Girone M: Ucraina, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo

Girone N: Portogallo, Germania, Ungheria, Danimarca