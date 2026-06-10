Costanza Verona debutta in WNBA: primi punti con Dallas, notte storica per il basket italiano

La guardia azzurra ha fatto il suo esordio nella lega professionistica americana con la maglia delle Dallas Wings. In quasi sei minuti di utilizzo ha realizzato 4 punti e distribuito 2 assist contro le Minnesota Lynx.

Un piccolo ma significativo pezzo di storia per il basket italiano è stato scritto nella notte italiana. Costanza Verona ha infatti fatto il suo debutto in WNBA, diventando protagonista del primo assaggio nella lega professionistica femminile più prestigiosa al mondo con la maglia delle Dallas Wings.

L’esordio è arrivato nel finale della sfida contro le Minnesota Lynx, capolista del campionato, che si sono imposte nettamente con il punteggio di 100-76. Nonostante la sconfitta della formazione texana, la giocatrice della nazionale italiana ha saputo lasciare il segno nei pochi minuti concessi.

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Quattro punti e due assist all’esordio

La cestista classe 1999, protagonista durante la stagione europea con il Famila Schio, è rimasta in campo per 5 minuti e 47 secondi. Un impatto immediato per Verona, che ha chiuso la sua prima apparizione in WNBA con 4 punti e 2 assist, trovando il canestro in entrambe le conclusioni tentate dal campo e mostrando subito personalità.

Numeri contenuti ma significativi per una giocatrice che attendeva da settimane l’occasione di scendere in parquet.

Il particolare contratto con Dallas

Verona è legata alle Dallas Wings con lo status di “Developmental Player”, una formula contrattuale particolare che consente alla giocatrice di essere utilizzata per un numero limitato di gare durante la regular season.

Per l’azzurra quella contro Minnesota è stata la prima delle dodici presenze massime previste dall’accordo. Una situazione simile, per certi versi, ai contratti “two-way” utilizzati nella NBA maschile per favorire lo sviluppo dei giocatori.

Un primo passo verso il futuro

L’obiettivo adesso sarà convincere la franchigia texana a investire ulteriormente su di lei in vista delle prossime stagioni. Intanto il primo traguardo è stato raggiunto: Costanza Verona ha debuttato in WNBA e lo ha fatto lasciando subito il proprio contributo sul parquet.

Per il movimento cestistico italiano si tratta di una notizia importante, che conferma la crescente presenza delle giocatrici azzurre sui palcoscenici internazionali più prestigiosi.