Basket su Sky e NOW: ultima giornata di Eurolega con Bologna e Milano, poi Serie A con Trento-Reggio e Tortona-Bologna

Giovedì 16 aprile il rush finale della regular season europea: Virtus Bologna ospita il Maccabi, Milano sfida l’Olympiacos. Venerdì il sigillo con Barcellona-Bayern. Nel weekend la 27ª giornata di LBA con due big match nella corsa playoff
Un fine settimana di grande basket su Sky e in streaming su NOW, con verdetti importanti sia in Eurolega che in Serie A Unipol.
Eurolega: l’ultimo round della regular season
Il 38° e ultimo turno della regular season dell’Eurolega 2025-26 porta con sé tantissimi verdetti ancora da scrivere in chiave postseason. L’Italia è protagonista con entrambe le sue rappresentanti.
Giovedì 16 aprile alle 20:05 su Sky Sport Max, la Virtus Bologna ospita il Maccabi Tel Aviv, con la telecronaca di Andrea Solaini e il commento di Matteo Soragna. Alle 20:15 su Sky Sport Basket, l’EA7 Emporio Armani Milano sarà impegnata ad Atene contro l’Olympiacos, che punta a garantirsi il vantaggio del campo nei playoff: in telecronaca Davide Fumagalli con il commento di Chicca Macchi. Alle 20:45 su Sky Sport Mix il Real Madrid di Sergio Scariolo proverà a blindare un posto tra le prime quattro contro la Stella Rossa, che invece ha bisogno di una vittoria per sperare nel vantaggio casalingo nel play-in (telecronaca Giovanni Poggi).
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Venerdì 17 aprile alle 19:30 su Sky Sport Basket l’ultimissima e decisiva partita della stagione regolare: Barcellona-Bayern Monaco, da vivere fino all’ultima sirena anche con gli aggiornamenti live sugli altri risultati che definiranno il quadro completo di playoff e play-in. In telecronaca Geri De Rosa con il commento di Andrea Meneghin.
Serie A Unipol: 27ª giornata, punti pesanti in palio
Nel weekend spazio alla 27ª giornata di regular season della Serie A Unipol, con due match che mettono in palio punti fondamentali nella corsa ai playoff.
Sabato 18 aprile alle 18:15 su Sky Sport Basket, Trento sfida Reggio Emilia, reduce da sette vittorie nelle ultime otto partite. In telecronaca Davide Fumagalli con il commento di Chicca Macchi.
Domenica 19 aprile alle 16:00 (prepartita dalle 15:30), sempre su Sky Sport Basket, la Bertram Tortona ospita la Virtus Bologna nel remake della semifinale della Coppa Italia 2026. In telecronaca Geri De Rosa con il commento di Andrea Meneghin.