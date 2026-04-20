Basket su Sky e NOW dal 21 al 26 aprile: playoff NBA, play-in Eurolega e finale Eurocup

Una settimana intensa di pallacanestro sulla piattaforma: undici partite NBA nel primo round dei playoff, i play-in europei verso la Final Four di Atene e la finalissima di Eurocup tra Besiktas e Bourg en Bresse
Settimana da non perdere per gli appassionati di basket su Sky Sport e in streaming su NOW: dal 21 al 26 aprile il palinsesto offre il primo round dei playoff NBA, i play-in di Eurolega in vista della Final Four di Atene e Gara 1 della finale di Eurocup. Tutto concentrato su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.
Play-in Eurolega: il cammino verso Atene
Il grande basket europeo apre la settimana con il primo round dei play-in di Eurolega, che assegna un posto ai playoff e avvicina le squadre alla Final Four di Atene.
- Martedì 21 aprile, ore 20:00 – Panathinaikos vs Monaco – Sky Sport Basket (telecronaca Andrea Solaini, commento Andrea Meneghini). La vincente accede ai playoff contro il Valencia, la perdente sfiderà la vincente dell’altra gara.
- Martedì 21 aprile, ore 20:45 – Barcellona vs Stella Rossa – Sky Sport Max (telecronaca Davide Fumagalli, commento Chicca Macchi)
- Venerdì 24 aprile, ore 20:30 – Perdente Panathinaikos-Monaco vs Vincente Barcellona-Stella Rossa – Sky Sport Basket (telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghini). In palio l’ultimo posto disponibile per i playoff.
Finale Eurocup: Besiktas-Bourg en Bresse
La finale dell’Eurocup 2026 mette in palio il primo trofeo continentale della stagione e un posto in Eurolega 2026-27. La serie è al meglio delle tre gare.
- Mercoledì 22 aprile, ore 19:00 – Besiktas vs Bourg en Bresse – Gara 1 – Sky Sport Basket (telecronaca Andrea Solaini e Andrea Meneghini). Si gioca al Bjk Gain Sports Complex di Istanbul.
- Martedì 28 aprile, ore 19:30 – Bourg en Bresse vs Besiktas – Gara 2 – Sky Sport Basket. Si torna in Francia.
Playoff NBA: undici partite nel primo round
Undici sfide del primo round dei playoff NBA animano la settimana tra notte e prime time. Ecco il programma completo:
Notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile
- Ore 1:00 – Cleveland vs Toronto – Eastern Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket
- Ore 2:00 – New York vs Atlanta – Eastern Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Uno
- Ore 4:30 – Denver vs Minnesota – Western Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket (repliche martedì 21 aprile alle 11:00, 14:30, 20:00 e 23:30, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)
Notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile
- Ore 1:00 – Boston vs Philadelphia – Eastern Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket
- Ore 2:00 – San Antonio vs Portland – Western Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Uno
- Ore 4:30 – Los Angeles Lakers vs Houston – Western Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket (repliche mercoledì 22 aprile alle 11:00, 16:45 e 21:00, con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna)
Sabato 25 aprile
- Ore 19:00 – Orlando vs Detroit – Eastern Conference, primo round, Gara 3 – Sky Sport Max (telecronaca Davide Fumagalli, commento Davide Pessina)
- Ore 21:30 – Phoenix vs Oklahoma City – Western Conference, primo round, Gara 3 – Sky Sport Basket (telecronaca Dario Vismara, commento Mauro Bevacqua)
Notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile
- Ore 00:00 – Atlanta vs New York – Eastern Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket (telecronaca Francesco Bonfardeci, commento Matteo Soragna)
Domenica 26 aprile
- Ore 19:00 – Toronto vs Cleveland – Eastern Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket
- Ore 21:30 – Portland vs San Antonio – Western Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket
Notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile
- Ore 1:00 – Philadelphia vs Boston – Eastern Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket
- Ore 3:30 – Houston vs Los Angeles Lakers – Western Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket
