Basket su Sky e NOW dal 21 al 26 aprile: playoff NBA, play-in Eurolega e finale Eurocup

la squadra dei commentatori di Sky Sport Basket. Da sinistra, in alto: Matteo Soragna, Davide Pessina, Andrea Meneghin, Marco Belinelli, Chicca Magni
La squadra dei commentatori di Sky Sport Basket. Da sinistra, in alto: Matteo Soragna, Davide Pessina, Andrea Meneghin, Marco Belinelli, Chicca Magni

Una settimana intensa di pallacanestro sulla piattaforma: undici partite NBA nel primo round dei playoff, i play-in europei verso la Final Four di Atene e la finalissima di Eurocup tra Besiktas e Bourg en Bresse

Settimana da non perdere per gli appassionati di basket su Sky Sport e in streaming su NOW: dal 21 al 26 aprile il palinsesto offre il primo round dei playoff NBA, i play-in di Eurolega in vista della Final Four di Atene e Gara 1 della finale di Eurocup. Tutto concentrato su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Play-in Eurolega: il cammino verso Atene

Il grande basket europeo apre la settimana con il primo round dei play-in di Eurolega, che assegna un posto ai playoff e avvicina le squadre alla Final Four di Atene.

  • Martedì 21 aprile, ore 20:00Panathinaikos vs Monaco – Sky Sport Basket (telecronaca Andrea Solaini, commento Andrea Meneghini). La vincente accede ai playoff contro il Valencia, la perdente sfiderà la vincente dell’altra gara.
  • Martedì 21 aprile, ore 20:45Barcellona vs Stella Rossa – Sky Sport Max (telecronaca Davide Fumagalli, commento Chicca Macchi)
  • Venerdì 24 aprile, ore 20:30Perdente Panathinaikos-Monaco vs Vincente Barcellona-Stella Rossa – Sky Sport Basket (telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghini). In palio l’ultimo posto disponibile per i playoff.

Finale Eurocup: Besiktas-Bourg en Bresse

La finale dell’Eurocup 2026 mette in palio il primo trofeo continentale della stagione e un posto in Eurolega 2026-27. La serie è al meglio delle tre gare.

  • Mercoledì 22 aprile, ore 19:00Besiktas vs Bourg en Bresse – Gara 1 – Sky Sport Basket (telecronaca Andrea Solaini e Andrea Meneghini). Si gioca al Bjk Gain Sports Complex di Istanbul.
  • Martedì 28 aprile, ore 19:30Bourg en Bresse vs Besiktas – Gara 2 – Sky Sport Basket. Si torna in Francia.

Playoff NBA: undici partite nel primo round

Undici sfide del primo round dei playoff NBA animano la settimana tra notte e prime time. Ecco il programma completo:

Notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile

  • Ore 1:00Cleveland vs Toronto – Eastern Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket
  • Ore 2:00New York vs Atlanta – Eastern Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Uno
  • Ore 4:30Denver vs Minnesota – Western Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket (repliche martedì 21 aprile alle 11:00, 14:30, 20:00 e 23:30, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile

  • Ore 1:00Boston vs Philadelphia – Eastern Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket
  • Ore 2:00San Antonio vs Portland – Western Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Uno
  • Ore 4:30Los Angeles Lakers vs Houston – Western Conference, primo round, Gara 2 – Sky Sport Basket (repliche mercoledì 22 aprile alle 11:00, 16:45 e 21:00, con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna)

Sabato 25 aprile

  • Ore 19:00Orlando vs Detroit – Eastern Conference, primo round, Gara 3 – Sky Sport Max (telecronaca Davide Fumagalli, commento Davide Pessina)
  • Ore 21:30Phoenix vs Oklahoma City – Western Conference, primo round, Gara 3 – Sky Sport Basket (telecronaca Dario Vismara, commento Mauro Bevacqua)

Notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile

  • Ore 00:00Atlanta vs New York – Eastern Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket (telecronaca Francesco Bonfardeci, commento Matteo Soragna)

Domenica 26 aprile

  • Ore 19:00Toronto vs Cleveland – Eastern Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket
  • Ore 21:30Portland vs San Antonio – Western Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket

Notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile

  • Ore 1:00Philadelphia vs Boston – Eastern Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket
  • Ore 3:30Houston vs Los Angeles Lakers – Western Conference, primo round, Gara 4 – Sky Sport Basket

