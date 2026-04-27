Basket su Sky e NOW: playoff NBA dal 27 aprile e playoff Eurolega dal 28 aprile al 1° maggio

Notti di NBA con Oklahoma City a un passo dall’eliminazione di Phoenix e Denver che lotta per sopravvivere contro Minnesota. Dal 28 aprile scattano i playoff di Eurolega con Olympiacos-Monaco, Valencia-Panathinaikos e Real Madrid-Hapoel Tel Aviv

Settimana intensa di basket su Sky e in streaming su NOW: il primo turno dei playoff NBA entra nella fase decisiva mentre dall’altra parte dell’Atlantico partono i playoff di Eurolega, con le migliori otto squadre del basket europeo finalmente in campo.

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Playoff NBA: le prossime notti

La postseason americana prosegue con appuntamenti ravvicinati. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile tre gare in programma. Alle 2:00 su Sky Sport Basket scendono in campo Orlando Magic e Detroit Pistons in Gara 4, con i Magic avanti 2-1 nella serie. Alle 3:30 su Sky Sport Uno gli Oklahoma City Thunder, in vantaggio 3-0, hanno il primo match point contro i Phoenix Suns. Alle 4:30 su Sky Sport Basket i Denver Nuggets proveranno a evitare l’eliminazione contro i Minnesota Timberwolves in Gara 5 — gara che andrà in replica martedì con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, alle 2:00 su Sky Sport Basket, torna il grande equilibrio con New York Knicks e Atlanta Hawks in Gara 5: una serie in perfetta parità sul 2-2, con la replica mercoledì con il commento di Dario Vismara e Matteo Soragna.

Playoff Eurolega: si parte martedì 28 aprile

Le migliori otto squadre d’Europa si sfidano nei playoff, tutti su Sky e NOW. Si parte martedì 28 aprile con una doppietta di Gara 1. Alle 20:00 su Sky Sport Basket l’Olympiacos di Sasha Vezenkov — MVP della stagione — ospita il Monaco di Mike James, miglior realizzatore della storia dell’Eurolega (telecronaca Davide Fumagalli, commento Gianmaria Vacirca). Alle 20:45 su Sky Sport Max il Valencia, rivelazione dell’ultima regular season, accoglie Kendrick Nunn e il Panathinaikos (telecronaca Giovanni Poggi, commento Chicca Macchi).

Mercoledì 29 aprile alle 20:45 su Sky Sport Basket tocca al Real Madrid di Sergio Scariolo misurarsi in Gara 1 contro l’Hapoel Tel Aviv alla Movistar Arena (telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghini).

Giovedì 30 aprile è già tempo di Gara 2: alle 18:45 su Sky Sport Basket si gioca Fenerbahce-Zalgiris (telecronaca Geri De Rosa, commento Gianmaria Vacirca), mentre alle 20:00 su Sky Sport Max torna Olympiacos-Monaco al Pireo di Atene (telecronaca Andrea Solaini, commento Andrea Meneghini).

La settimana si chiude venerdì 1° maggio con Gara 2 di Real Madrid-Hapoel Tel Aviv alle 20:45 su Sky Sport Basket (telecronaca Geri De Rosa, commento Chicca Macchi).

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