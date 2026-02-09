Basket su Sky e NOW: settimana totale tra NBA, Serie A, Eurolega ed EuroCup

Dalla NBA prima dell’All Star Weekend al grande basket italiano ed europeo: Sky Sport e NOW propongono una settimana ricchissima di appuntamenti live e in esclusiva.

È una settimana di basket a 360 gradi quella proposta da Sky Sport e NOW, con un palinsesto che attraversa oceani e competizioni: NBA, Serie A Unipol, Eurolega ed EuroCup, senza soluzione di continuità. Un’offerta ampia, strutturata e pensata per accompagnare ogni fascia oraria, dalla notte americana al prime time europeo.

NBA: tre grandi notti prima dell’All Star Weekend

Prima della pausa per l’All Star Weekend, la NBA 2025/2026 si concede tre appuntamenti di regular season da non perdere, tutti in diretta nella Casa del Basket.

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio, alle 1.30, spazio a Orlando Magic–Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokounmpo contro Paolo Banchero, in diretta su Sky Sport Basket.

Alle 4.00, riflettori puntati su Los Angeles Lakers–Oklahoma City Thunder, sfida stellare tra Luka Doncic, LeBron James e la squadra campione in carica guidata da Shai Gilgeous-Alexander (replica martedì su Sky Sport Basket).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, sempre alle 1.30, tocca a una delle rivalità storiche della NBA: Philadelphia 76ers–New York Knicks, con commento originale Sky Sport Basket.

Accanto alle dirette, Sky garantisce una copertura editoriale quotidiana con highlights, analisi e approfondimenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider e piattaforme social ufficiali.

Serie A Unipol: due big match per la 20ª giornata

Il basket italiano resta protagonista con la 20ª giornata di Serie A Unipol, interamente raccontata da Sky Sport.

Sabato 14 febbraio alle 18.15, in diretta su Sky Sport Basket, va in scena Varese–Brescia, sfida ad alta intensità tra Openjobmetis e Germani.

Domenica 15 febbraio alle 20.00, sempre su Sky Sport Basket, l’EA7 Emporio Armani Milano fa visita alla Cremona in un match chiave prima della pausa per la Coppa Italia.

Anche in questo caso, risultati, classifiche e contenuti extra sono disponibili su Sky Sport 24, SkySport.it, APP Sky Sport e canali social.

Eurolega: sei partite, notti europee ad alta tensione

Settimana densissima anche in Eurolega, con sei gare in diretta e in esclusiva su Sky e NOW.

Giovedì 12 febbraio:

ore 18.30 : Efes Istanbul–Virtus Bologna su Sky Sport Basket

ore 20.15: Olympiacos–Stella Rossa su Sky Sport Max

Venerdì 13 febbraio:

ore 20.15 : Panathinaikos–Fenerbahce su Sky Sport Max

ore 20.30: EA7 Emporio Armani Milano–Dubai su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Sfide decisive in chiave playoff, con Virtus e Milano chiamate a punti pesanti per restare in corsa.

EuroCup: Trento e Venezia protagoniste

Non manca la BKT EuroCup, con l’ultima giornata di regular season.

Martedì 10 febbraio alle 20.00, la Dolomiti Energia Trento, già qualificata ai playoff, affronta Ulm su Sky Sport Basket.

Mercoledì 11 febbraio alle 20.00, tocca alla Reyer Venezia, che ospita Hapoel Gerusalemme, con l’obiettivo di chiudere la stagione regolare con una vittoria di prestigio.