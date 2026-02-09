Gasslitter decima nello SlopeStyle olimpico, Gremaud ancora d’oro davanti a Gu

Maria Gasslitter chiude al decimo posto la sua prima finale olimpica nello SlopeStyle femminile a Milano Cortina 2026. La svizzera Mathilde Gremaud si conferma campionessa a cinque cerchi, precedendo ancora una volta la cinese Ailing Gu, come già accaduto a Pechino 2022.
Prima finale olimpica per Gasslitter
Si chiude con un decimo posto la prima esperienza olimpica in finale per Maria Gasslitter. La diciannovenne azzurra di Castelrotto è stata protagonista dell’atto conclusivo dello SlopeStyle femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, confermando i progressi mostrati nel corso della stagione.
Gasslitter ha completato due run solide: 50,33 nella prima discesa e 52,45 nella seconda, punteggio che rappresenta il quarto miglior riscontro del turno. Un risultato che vale un’esperienza importante per l’altoatesina, alla sua prima finale a cinque cerchi.
Gremaud sul trono olimpico, Gu ancora seconda
Davanti a tutte si conferma Mathilde Gremaud, che difende il titolo olimpico conquistato quattro anni fa. La svizzera vince l’oro con un punteggio di 86,96, precedendo nuovamente Ailing Gu, seconda con 86,58, replicando l’ordine del podio già visto a Pechino 2022.
Il bronzo va alla canadese Megan Oldham, terza con 76,46, mentre resta appena fuori dalla zona medaglie la britannica Kirsty Muir, quarta con 76,05.
Un’esperienza che pesa per il futuro
Per Gasslitter, la finale olimpica rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita: nel corso della stagione l’azzurra aveva già centrato per la prima volta l’accesso a una finale di Coppa del Mondo, confermando un trend in costante ascesa anche sul palcoscenico olimpico.
Prossimo appuntamento a Livigno
Il programma del Freeski prosegue a Livigno: l’appuntamento è fissato per domani alle 12:30, quando andrà in scena la finale dello SlopeStyle maschile.