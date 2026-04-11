Basket su Sky e NOW: NBA con Boston-Orlando nella notte, LBA con Udine-Trieste e Bologna-Cantù

Ultima notte di regular season NBA domenica 12 aprile a mezzanotte con i Celtics di Tatum contro i Magic di Banchero. In LBA il derby friulano Udine-Trieste domenica pomeriggio e la grande classica Bologna-Cantù lunedì sera

Un fine settimana ricco di basket su Sky e in streaming su NOW. Tra domenica 12 e lunedì 13 aprile sono in programma l’ultimo atto della regular season NBA e due sfide di grande richiamo della 26ª giornata di Serie A Unipol.

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NBA: l’ultima notte prima dei playoff

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 aprile, a mezzanotte su Sky Sport Basket, va in scena Boston-Orlando, ultimo appuntamento della regular season prima dell’inizio della postseason. Si affrontano i Celtics di Jayson Tatum e i Magic di Paolo Banchero, ancora in corsa per strappare la qualificazione diretta ai playoff. Al microfono la coppia collaudata formata da Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.

Per chi non riuscisse a seguirla in diretta, la partita sarà disponibile in replica lunedì 13 aprile alle 11:15, alle 16:45 e alle 22:15 su Sky Sport Basket.

LBA: il derby friulano e la classica di Bologna

La 26ª giornata di regular season della Serie A Unipol propone due incontri da non perdere.

Domenica 12 aprile alle 16:00 al Pala Carnera di Udine va in scena il derby friulano tra Apu Udine e Trieste, con entrambe le squadre che puntano ai playoff. Telecronaca di Andrea Solaini con il commento di Chicca Macchi.

Lunedì 13 aprile alle 20:00 (con prepartita dalle 19:30) la Virtus Arena ospita una delle grandi classiche della pallacanestro italiana: Bologna-Cantù. Al microfono Geri De Rosa con il commento di Andrea Meneghin.

Entrambe le partite in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.