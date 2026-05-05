Basket su Sky e NOW dal 5 all’11 maggio: Eurolega playoff e semifinali di conference NBA

Real Madrid avanti 2-0 su Hapoel, Panathinaikos con il match point sul Valencia. In NBA partono le semifinali di conference: Thunder-Lakers e Pistons-Cavaliers le sfide più attese.

Una settimana intensa di basket su Sky e in streaming su NOW: dal 5 all’11 maggio il palinsesto abbina i playoff di Eurolega — con la Final Four di Atene sempre più vicina — alle notti americane delle semifinali di conference NBA, dove la corsa al Larry O’Brien Trophy entra nel vivo.

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Eurolega: martedì e mercoledì sera le Gare 3

Martedì 5 maggio si parte già nel pomeriggio. Alle 18 su Sky Sport Arena va in scena Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (Gara 3), con gli uomini di coach Sergio Scariolo avanti 2-0 nella serie e con un piede alla Final Four di Atene. Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Chicca Macchi. Alle 19.45 su Sky Sport Basket è invece il Monaco a dover evitare l’eliminazione contro l’Olympiacos nella sua Gara 3, con la telecronaca di Andrea Solaini e il commento di Andrea Meneghin.

Mercoledì 6 maggio altri due match decisivi. Alle 19 su Sky Sport Max lo Zalgiris ospita a Kaunas il Fenerbahçe in Gara 3 (telecronaca Giovanni Poggi, commento Andrea Meneghin). Alle 20.15 su Sky Sport Basket il Panathinaikos si presenta davanti al pubblico amico dell’Oaka con il primo match point contro il Valencia (telecronaca Davide Fumagalli, commento Chicca Macchi).

NBA: iniziano le semifinali di conference, notti da non perdere

Il basket americano non dorme mai, e nemmeno Sky. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio, doppio appuntamento con le nuove serie delle semifinali di conference. All’1 su Sky Sport Basket parte la serie tra i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers (Eastern Conference, Gara 1) con commento originale. Alle 2.30 su Sky Sport Uno il match più atteso: Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (Western Conference, Gara 1), i campioni in carica contro i gialloviola. In replica mercoledì su Sky Sport Basket con il commento di Dario Vismara e Davide Pessina.

Sabato 9 maggio alle 21 su Sky Sport Basket la serie Pistons-Cavaliers si sposta a Cleveland per Gara 3, in replica domenica con il commento di Davide Fumagalli e Flavio Tranquillo. Domenica 10 maggio alle 21.30 su Sky Sport Basket è il turno di Philadelphia 76ers-New York Knicks (Eastern Conference, Gara 4), con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e il commento di Matteo Soragna. A chiudere la settimana, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio all’1.30 su Sky Sport Basket, Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (Western Conference, Gara 4), in replica lunedì alle 11 e alle 18 con Flavio Tranquillo e Davide Pessina.