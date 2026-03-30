Settimana di basket su Sky e NOW: NBA, Eurolega, Eurocup e LBA fino al 6 aprile

Otto partite di regular season NBA verso i playoff, le italiane in Eurolega e Eurocup, e il big match Brescia-Napoli in Serie A. Tutto il basket della settimana in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Una settimana ricchissima di basket nella Casa dello Sport. Dal 30 marzo al 6 aprile, Sky e NOW propongono un programma completo che abbraccia tutte le competizioni più importanti: NBA regular season verso i playoff, Eurolega ed Eurocup con le italiane protagoniste, e la Serie A Unipol con due sfide ad alto coefficiente di interesse.

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NBA: otto partite verso i playoff

Si comincia stanotte con il doppio appuntamento: all’1 va in scena Miami-Philadelphia, con Simone Fontecchio in campo con gli Heat, mentre alle 3.30 è il turno di Oklahoma City-Detroit. Nella notte tra martedì 31 e mercoledì 1° aprile spazio a Houston-New York alle 2 e ai Clippers che ospitano Portland alle 5. Un’altra notte di pallacanestro americana arriva tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile con Golden State-San Antonio alle 4. Il weekend si apre nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile con Philadelphia-Detroit all’1, e si chiude nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile con un doppio programma: Dallas-Lakers all’1.30 e Golden State-Houston alle 4. Tutte le partite su Sky Sport Basket, con notizie, highlights e studi su Sky Sport 24 e aggiornamenti continui su SkySport.it e sui canali social ufficiali.

Eurolega: Bologna e Milano cercano punti pesanti

Il basket europeo torna in primo piano con due settimane decisive per la regular season. Si parte martedì 31 marzo alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con la Virtus Bologna che ospita i francesi del Paris, con prepartita dalle 20.15. Giovedì 2 aprile tripla giornata: alle 20 Stella Rossa-Partizan su Sky Sport Max e Dubai-Monaco su Sky Sport Mix, poi alle 20.45 Paris-EA7 Emporio Armani Milano su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket — sfida di grande peso per la squadra meneghina — con prepartita dalle 20.15. Venerdì 3 aprile la Virtus Bologna torna in campo alle 20.30 contro il Valencia su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20.15.

Eurocup: semifinali ad alta tensione

Le semifinali di Eurocup animano la settimana con due derby europei. Martedì 31 marzo alle 20 su Sky Sport Mix va in scena gara 1 di Bourg en Bresse-Ankara. Venerdì 3 aprile alle 18 su Sky Sport Basket è invece il momento del derby turco tra Bahcesehir e Besiktas, con gara 2 della serie.

LBA, 25ª giornata: Brescia-Napoli e l’esame Bologna-Venezia

Il fine settimana si chiude con due match di cartello della Serie A Unipol. Sabato 4 aprile alle 18.15 su Sky Sport Basket, Brescia proverà ad agganciare la vetta della classifica ospitando Napoli, a caccia del riscatto dopo la sconfitta di Cremona. Domenica 5 aprile alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, la capolista Virtus Bologna riceve Venezia, reduce dal ko contro Trento, con prepartita a partire dalle 19.30.