Basket su Sky e NOW dal 23 al 29 marzo: NBA, Eurolega e LBA, una settimana da non perdere

Otto partite NBA con Fontecchio, Flagg e il derby Gilgeous-Alexander vs Brunson. L’ultima double round di Eurolega con il derby Milano-Virtus. In LBA Varese-Tortona e Udine-Milano

Dal 23 al 29 marzo Sky Sport e NOW offrono una settimana di basket a 360 gradi: otto partite di NBA regular season, la doppia giornata conclusiva di Eurolega e due big match della Serie A Unipol. Non c’è giorno senza pallacanestro di alto livello su Sky Sport Basket.

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NBA: otto partite verso i playoff

La settimana si apre nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo con Miami-San Antonio a mezzanotte su Sky Sport Basket, dove Simone Fontecchio sfida gli Spurs, prossimi al ritorno ai playoff dopo sei anni di assenza. Alle 2.30 della stessa notte spazio a Dallas-Golden State, occasione per ammirare Cooper Flagg all’opera contro i Warriors.

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo doppio appuntamento: Cleveland-Orlando all’1.00, seguito da Phoenix-Denver alle 4.00, entrambi snodi cruciali per il seeding nelle rispettive Conference. A mezzanotte tra mercoledì 25 e giovedì 26 si gioca Detroit-Atlanta, disponibile in replica giovedì con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e il commento di Mauro Bevacqua.

Sabato 28 marzo alle 23.00, anche su Sky Sport Uno, Charlotte-Philadelphia mette in vetrina Kon Knueppel, tra i candidati più accreditati al titolo di matricola dell’anno, con telecronaca di Dario Vismara e commento di Matteo Soragna. La settimana NBA si chiude nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 marzo con due gare: all’1.30 Oklahoma City-New York, duello tra point guard d’élite con Shai Gilgeous-Alexander contro Jalen Brunson, e alle 4.00 Denver-Golden State, con Stephen Curry di scena al Ball Arena.

Eurolega: l’ultima double round di regular season

Tutto ancora aperto in chiave playoff e play-in nell’ultima doppia giornata della regular season di Eurolega, in diretta su Sky e NOW. Si parte martedì 24 marzo alle 19.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (prepartita dalle 18.30), con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina: l’Olimpia cerca di tenere vive le ultime speranze di post-season. A seguire, alle 21.00 su Sky Sport Basket e Sky Sport 251, il big match Real Madrid-Hapoel Tel Aviv con telecronaca di Andrea Solaini.

Mercoledì 25 marzo alle 20.30 su Sky Sport Basket la Stella Rossa fa visita al Baskonia di coach Paolo Galbiati, telecronaca di Davide Fumagalli. Giovedì 26 marzo alle 20.30 (prepartita dalle 18.30) il Forum di Assago si accende per il derby italiano EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con Geri De Rosa in telecronaca e Chicca Macchi al commento tecnico.

Venerdì 27 marzo triplo appuntamento: alle 18.45 su Sky Sport Basket il Fenerbahce capolista riceve lo Zalgiris Kaunas con Davide Fumagalli al microfono; alle 20.15 su Sky Sport Mix Panathinaikos-Monaco, uno spareggio playoff con Andrea Solaini e Andrea Meneghin; alle 20.30 su Sky Sport 251 (e su Sky Sport Basket al termine di Fenerbahce-Zalgiris) il Barcellona chiude la settimana ospitando la Stella Rossa, telecronaca di Giovanni Poggi.

LBA: 24ª giornata con Varese-Tortona e Udine-Milano

Il fine settimana del basket italiano è su Sky Sport Basket con due gare della 24ª giornata di Serie A Unipol. Sabato 28 marzo alle 18.30 Varese ospita Tortona a Masnago: i piemontesi vogliono confermare il loro ottimo campionato, mentre i lombardi lottano per un posto nei playoff. Telecronaca di Davide Fumagalli con il commento di Chicca Macchi. Domenica 29 marzo alle 18.00 (prepartita dalle 17.30) l’Olimpia Milano, reduce dal doppio impegno europeo, fa visita all’Apu Udine al Pala Carnera: i friulani arrivano alla sfida con tre sconfitte consecutive alle spalle. Al microfono Geri De Rosa con Andrea Meneghin.