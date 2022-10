Basket, Serie A1 2022/2023: Sassari batte Trento 81-76, cronaca e tabellino

Nella sfida valida come quarta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, il Banco di Sardegna Sassari sconfigge la Dolomiti Energia Trento con il punteggio di 81-76. Dopo due vittorie consecutive, che hanno riscattato la sconfitta all’esordio contro Tortona, gli uomini di coach Molin sono tornati a subire un k.o. Ad infliggerglielo è il club sardo, che aveva ottenuto l’unico successo stagionale proprio tra le mura amiche, sul parquet del PalaSerradimigni. Il miglior realizzatore della gara è Darion Atkins con

LA PARTITA – Avvio da incubo per la Dolomiti Energia, che prima subisce un parziale di 9-0 nei minuti iniziali e poi scivola addirittura a -16. Le difficoltà in fase offensiva sono evidenti, ma anche la difesa fatica. Fortunatamente per l’equilibrio del match, i ragazzi di Dal Molin crescono con il passare dei minuti e accorciano le distanze. A dir la verità la fine del primo quarto è un incubo per Sassari, che attraversa un grave passaggio a vuoto e subisce un parziale di 9-0. Il momento positivo degli ospiti prosegue anche in avvio di secondo quarto, tanto che Sassari si ritrova ad avere un solo possesso di vantaggio. Trento però si addormenta nuovamente e torna a -12. Nel finale riesce comunque ad evitare un passivo troppo pesante ed andare a riposo sul -11.

Nella ripresa il gap tra le due squadre si assottiglia ed il terzo parziale sorride alla Dolomiti Energia, che finalmente trova continuità anche in fase offensiva. Molto bene Atkins, che si prende tanti palloni che scottano, ma nel complesso tutta la squadra. A 10′ dalla fine, Sassari è avanti di soli due possessi (dopo esser stata anche sul +16). Infine, nell’ultimo quarto, Trento torna con il fiato sul collo di Sassari, ma riesce ad arrivare ad un massimo di -2. Nonostante qualche difficoltà, la squadra di casa riesce sempre a restare davanti ed a difendere il suo vantaggio. L’allungo decisivo arriva a poco più di un minuto dalla fine e si concretizza sull’asse Gentile-Diop. Vince Sassari

SASSARI: Jones 15, Robinson 10, Bendzius 13, Gentile 7, Diop 12, Kruslin 7, Onuaku 11, Nikolic 6, Devecchi 0, Gandini N.E., Chessa N.E., Rampino N.E.

TRENTO: Atkins 22, Flaccadori 10, Crawford 14, Udom 7, Lockett 7, Spagnolo 5, Conti 5, Grazulis 4, Forray 2, Dell’Anna N.E.