Basket Serie A1 2021/2022, Sassari-Brindisi 102-75: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Stefano Gentile, Dinamo Sassari 2019-2020 - Foto "Championsleague.basketball"

La Banco di Sardegna Sassari supera per 102-75 la Happy Casa Brindisi nella sfida valevole per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione pugliese inizia bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio, ma poi i sardi salgono di colpi e conquistano la terza vittoria di questo avvio di 2022. Successo che permette ai sardi di agganciare in classifica a quota 16 punti proprio Brindisi e Reggio Emilia. Coach Bucchi festeggia così nel migliore dei modi la sua 700esima presenza in panchina nel massimo campionato italiano. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE

LA PARTITA – Brindisi scende in campo determinata, con Josh Perkins che sblocca subito il punteggio (0-2). Immediata la reazione dei padroni di casa, che con la tripla di Kruslin passano in vantaggio (7-4). La tripla di Josh Perkins ristabilisce la parità (11-11) e la lotta procede punto a punto (17-17). A 17″ dal termine Nick Perkins infila un’altra tripla e gli ospiti chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco (21-24). Nel secondo quarto Logan accorcia subito le distanze (23-24), poi ci pensa il canestro di Burnell a riportare in vantaggio Sassari (28-26). I padroni di casa alzano il ritmo (37-32) e allungano (44-38) fino al 47-38 che chiude il primo tempo.

Nel terzo quarto Kruslin va subito a segno da tre, ma Josh Perkins risponde a sua volta con una tripla (50-41) ed un canestro da due (50-43). Sassari però sembra in controllo (54-45), il ritmo cala ma gli ospiti non riescono a ricucire (59-49). Nel finale i sardi premono sull’acceleratore (67-50), la tripla di Gaspardo non basta a scuotere Brindisi (69-55) che chiude il parziale sotto di 14 punti (73-59). Nel quarto quarto Chappel prova a dare una scossa a Brindisi (73-61) e la sua tripla tiene vive le speranze (80-66), ma poi Sassari alza il ritmo (87-66) e scappa via (94-73). Le due triple di Bendzius in contropiede nell’ultimo minuto e mezzo poi chiudono definitivamente i giochi per il conclusivo 102-75.

TABELLINO SASSARI-BRINDISI 102-75 (21-24, 26-14, 26-21, 29-16)

SASSARI: Logan 17, Robinson 20, Burnell 19, Bendzius 21, Mekowulu 11, Kruslin 6, Gandini n.e., Devecchi n.e., Treier 2, Chessa n.e., S. Gentile 3, Diop 3. All. Bucchi.

BRINDISI: A. Gentile 10, Gaspardo 14, Chappel 7, Udom 3, N. Perkins 17, Adrian 4, J. Perkins 18, Zanelli n.e., De Donno n.e., Ulaneo n.e., Redivo 2. All. Vitucci.