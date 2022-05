Basket, Serie A1 2021/2022, Pesaro-Venezia 75-85: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Stefano Tonut, foto Francesco Soliani CC-BY SA 4.0

L’Umana Reyer Venezia ha sconfitto la Carpegna Prosciutto Pesaro per 75-85, in conclusione dell’incontro valevole per la ventinovesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Affermazione di alto livello dei lagunari contro una delle squadre più in forma della massima serie cestistica italiana, utile per confermarsi come terza forza del campionato; in vista dei Playoff Scudetto, dimostrazione di forza dei veneti guidati da De Raffaele, forti di un Watt determinante in fase propositiva e autore di 22 punti, tali da ergerlo a top scorer della partita di riferimento. Benissimo anche Theodore, a sua volta fautore di 20 provvidenziali punti; game-changer inoltre sia Tonut che De Nicolao nei momenti complessi dell’incontro, superlativi nel tenere a bada il ritorno di Pesaro. Vittoria esterna di Venezia: di seguito il tabellino completo della sfida.

Primo quarto iniziato con un botta e risposta da due tra Brooks e Jones, nonché sbloccato definitivamente dalle triple di Watt e Tonut: 2-8. Venezia ha preso il largo grazie ai due protagonisti già citati, straordinari anche in penetrazione e dunque immediatamente game-changer per gli ospiti, con l’eloquente 5-12 a confermarlo. Un super Moretti e un Mejeris ispirato hanno rialzato le sorti di Pesaro sino al 12-14, con l’ultimo citato autore di ottime giocate da tre. Finale di quarto tutto sommato equilibrato, con un layup vincente di Daye a deciderne l’epilogo a 2” dal termine: 20-22. Secondo quarto partito con un canestro in contropiede di Vitali e una tripla di De Nicolao, per il +2 ospite sul 22-27. Venezia sempre in controllo e mai doma con Watt, autore di innumerevoli giocate al servizio della sua squadra sino al 24-29; vantaggio ospite stabilmente tra le mani degli ospiti sino all’intervallo, con Jones a sfiorare un gioco da tre sul 37-45, non andato a buon fine a discapito di Pesaro.

SVOLGIMENTO ED EPILOGO

Terzo quarto e nuova fuga di Venezia con Watt e Bramos protagonisti di triple devastanti, sino al 37-50. Il solito Delfino ha punto con la specialità della casa, la bomba da tre appunto, con replica però repentina di Theodore, on fire al tiro, sul 40-54. Delfino ha tentato nuovamente di evitare la bandiera bianca con iniziative personali, ma un canestro da tre di Daye ha tagliato metaforicamente le gambe a Pesaro per il netto 48-61 corsaro. Chiusura di quarto con una schiacciata poderosa di Morgan su assist di De Nicolao, per il 59-67 parziale. Ultimo parziale e letteralmente show da tre di Lamb, incisivo, ma non troppo considerando il mancato apporto dei compagni; De Nicolao, invece ben servito, ha chiuso i conti virtualmente sul 65-76. Danze concluse da un Tonut sfavillante in fase di proposizione offensiva, con Lamb ad addolcire il boccone amaro di Pesaro da tre: 75-85.

TABELLINO CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-UMANA REYER VENEZIA 75-85 (20-22; 17-23; 22-22; 16-18)

PESARO – Jones 18, Delfino 14, Mejeris 12, Moretti 7, Tambone 6, Zanotti 2, Sanford 2, Stazzonelli 0, Camara N.E., Demetrio N.E.

VENEZIA – Watt 22, Theodore 20, Tonut 9, De Nicolao 9, Daye 8, Morgan 8, Brooks 2, Vitali 2, Mazzola 0, Stone 0, Cerella N.E.